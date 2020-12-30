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رياضة

نادٍ أوروبي يضع تريزيجيه على رأس أولوياته للتعاقد معه بالميركاتو المقبل

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:32 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
 يستهدف جالطا سراي التركي، التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه، نجم أستون فيلا الإنجليزي، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


ويأمل مجلس إدارة النادي التركي، في حسم صفقات عدة في الانتقالات المقبلة مبكرا، دون الانتظار حتى الأيام الأخيرة من الميركاتو.


 وكشفت صحيفة "sporx" التركية، أن جالطا سراي يضع تريزيجيه على رأس قائمة اللاعبين الأجانب الذي يرغب في ضمهم بفترة الانتقالات  المقبلة.


وأشارت الصحيفة التركية، إلى أن جالطا سراي تستعد لتقديم عرض لأستون فيلا، لضم تريزيجيه على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مع إمكانية الشراء بعد انتهاء تلك المدة.


ولم يكن تريزيجيه محظوظا هذا الموسم، حيث شارك في 9 مباريات مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي ولم يقدم سوى تمريرة حاسمة ولم يحالفه التسجيل في أي مواجهة.


وضربت الإصابة تريزيجيه قبل أسابيع وأبعدته عن الملاعب، وفي تلك الفترة شهدت تألق زميله في الخط الهحومي لأستون فيلا أنور الغازي، وهو الأمر الذي جعل التقارير تتكهن باحتمالية رحيله عن صفوف فيلا على سبيل الإعارة بالميركاتو المقبل.
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