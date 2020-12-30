نادٍ أوروبي يضع تريزيجيه على رأس أولوياته للتعاقد معه بالميركاتو المقبل

يستهدف جالطا سراي التركي، التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه، نجم أستون فيلا الإنجليزي، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.











ويأمل مجلس إدارة النادي التركي، في حسم صفقات عدة في الانتقالات المقبلة مبكرا، دون الانتظار حتى الأيام الأخيرة من الميركاتو.