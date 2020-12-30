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توك شو

السكة الحديد: أنهينا 79% من كهربة إشارات خط القاهرة الإسكندرية.. فيديو

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 07:34 م
إشارات السكة الحديدية
إشارات السكة الحديدية
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توك شو
قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن الهدف من مشروع كهربة إشارات خط القاهرة الإسكندرية هو ضمان سلامة وأمان مسير القطارات على خطوط السكة الحديد.

وأضاف "العرابي"، خلال مداخة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفي"، أن مشروع كهربة إشارات السكك الحديد يقلل من تدخل العامل البشري في منظومة التشغيل التي قد يكون بها بعض الأخطاء التي تؤدي إلى حوادث القطارات.

وأوضح أن المشروعات التي تتم في السكك الحديدية تعتبر مشروعات ضخمة لم تشهدها السكة الحديد منذ 40 عاما، وذلك بفضل توجيهاتالقيادة القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار رئيس هيئة السكة الحديد، إلي أن العمل لم يتوقف طيلة عام 2020 بالرغم من  الأحداث الكثيرة التي شهدتها البلاد، لافتا إلى أن مشروع كهربة السكك الحديدية تنفذها شركات أجنبية عالمية، موضحا أنه تم الانتهاء من نحو ما يقرب من 79% من كهربة إشارات خط القاهرة الإسكندرية.
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