للمرة الثانية.. سداد تكاليف جدية التصالح للأسر الأكثر احتياجا بكفر الدوار

شهد اللواء مهندس أحمد علي مرزوق رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، اليوم الأربعاء، إجراءات دفع مبلغ جدية التصالح لعدد ١٥ حالة من غير القادرين، من خلال مؤسسة حياة كريمة، وذلك للمرة الثانية على التوالي.





وتم تقديم ملفات الحالات للتصالح في مخالفات البناء، وإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة، ودفع مبالغ جدية التصالح، مع تسليم المواطنين إيصالات بالدفع وكذلك الإفادات الخاصة بالتقديم.





جدير بالذكر أن مؤسسة حياة كريمة أطلقت مبادرة التصالح حياة لسداد رسوم التصالح على مخالفات البناء لغير القادرين من الأسر الأكثر احتياجًا فى ٩ محافظات، وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، وتخفيف عبء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء عن كاهل محدودي الدخل.





ويذكر أن اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، شدد على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.





في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز ( دمنهور - الدلنجات - بدر - كوم حماده)، اليوم الأربعاء، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.





وأسفرت الحملات عن إزالة 7 حالات تعد على مساحة 889 م٢ عبارة عن:-





- إزالة 2 حالة تعد على مساحة 360م٢ علي الأراضي الزراعية بنطاق مجلس قرية نديبة بدمنهور عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض .





- إزالة 2 حالة تعد علي الأراضي الزراعية بمساحة 309 م بقري كوم زمران والمسين بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الاسمنتية.





- إزالة 2 حالة تعد بمساحة 140 م علي الأراضي الزراعية بنطاق وحدة أحمد عرابي ببدر عبارة عن سور وحجرة مخالفة بدون ترخيص.





- تم فك وإزالة شدة خشبية بمساحة 80 م لصب سقف دور ثالث بدون ترخيص داخل الحيز العمرانى لقرية منشأة أمين إسماعيل بكوم حماده.





ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ( بدر - دمنهور - الدلنجات )، أمس الثلاثاء، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.





وأسفرت الحملة عن إزالة 8 حالات تعد على مساحة 1870 م٢ عبارة عن الآتي :-





- إزالة 3 حالات تعد بمساحة 695 م٢ بقري عمر مكرم واحمد عرابي ومنطقة عزبة الصهاريج ببدر عبارة عن مبان بالطوب الأبيض الحجري ومبان مخالفة بدون ترخيص خارج الحيز و شدة خشبيه لصب سقف دور ثالث علوى بدون ترخيص داخل الحيز .





- إزالة 2 حالة تعد بمساحة 680 م٢ بقري الابعادية وافلاقه بدمنهور عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض.





- إزالة عدد 3 حالات تعد في المهد علي الأراضي الزراعية بمساحة 495 مترا بقرية طيبة بالدلنجات عبارة عن مبان مقسمة من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية ، كما تم فك شدة خشبية وفك حديد التسليح بقرية المسين.





ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز ( دمنهور - شبراخيت - الدلنجات - كوم حماده)، الإثنين، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.





وأسفرت الحملات عن عن إزالة 11 حالة تعد على مساحة 1784 م٢ عبارة عن:-





- إزالة 8 حالات تعد علي الأراضي الزراعية بمساحة 1500 م٢ بنطاق مجلس قرية دسونس ام دينار بدمنهور عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض.





- إزالة حالة تعد بمساحة 144 م بمنشية الرزافة بشبراخيت عبارة عن شدة خشبية لصبة دور أول علوي خارج الحيز العمراني.





- إزالة حالة تعد علي الأراضي الزراعية بمساحة 120 م بقرية المسين بالدلنجات عبارة عن مبان من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.





- إزالة شدة خشبية في المهد بمساحة 20 مترا بنطاق قرية كوم شريك بكوم حماده.





ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز (الدلنجات - أبو المطامير - المحمودية)، الأحد الماضي حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.





وأسفرت الحملة عن إزالة 7 حالات تعد على مساحة 1015 م٢ عبارة عن الآتي:-





- إزالة 3 حالات تعد علي الأراضي الزراعية بمساحة 700 م بقري الوفائية وكوم زمران بالدلنجات عبارة عن وقف أعمال صبه قواعد خرسانية ورفع تشوين طول ومعدات بناء.





- إزالة 2 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 250 م بناحية قري ١٨ لحوم و الشجاعة بأبو المطامير عبارة عن مبان بالطوب الابيض والمونة الاسمنتيه.





- إزالة حالتى تعد بالمهد علي الأرض الزراعية بمساحة ٦٥ م٢ بقرية سيدى عقبة بالمحمودية.







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