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تعليم

ماذا سيعلن وزير التربية والتعليم اليوم؟ .. قرارات جديدة بسبب كورونا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:32 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يعلن اليوم الخميس عددا من القرارات الجديدة الخاصة بنظام امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس في ظل تزايد أعداد المصابين بجائحة كورونا في مصر.

حيث قال وزير التربية والتعليم: سوف تقدم الوزارة اليوم حزمة من الحلول التي تتناسب مع القلق المتصاعد من انتشار جائحة كورونا ، للحفاظ على كل أطراف المنظومة التعليمية .


ورفض وزير التربية والتعليم الإفصاح عن أي تفاصيل تخص هذه القرارات قبل المؤتمر الصحفي المرتقب عقده في الثالثة من عصر اليوم الخميس ، مكتفيا بالتأكيد على أن القرارات الجديدة ستحسم الجدل حول الاستعداد لامتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي وغيرها من الموضوعات المتعلقة بذلك .

وشدد وزير التربية والتعليم على أن القرارات المقرر إعلانها عصر اليوم الخميس ، ستراعي الحفاظ على استمرارية العام الدراسي والتقييم العادل.
وكان قد أطلق طلاب المدارس  في مصر ، هاشتاج تطبيق الاونلاين نزولنا خطر  ، على موقعي التواصل الاجتماعي تويتر  وفيس بوك، للضغط على المسئولين من أجل المطالبة بإغلاق المدارس وجعل الامتحانات اونلاين لحماية الطلاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا جراء التجمعات الطلابية المتوقعة في حال عقد لجان الامتحانات في المدارس.

وكانت آخر قرارات أعلنها وزير التربية والتعليم في وقت سابق تتمثل في :

- سيكون تقييم الطلاب طبقًا لمحتوى المقرر الذي تم تدريسه لطلاب جميع الصفوف حتى نهاية الفصل الدراسى الأول كامًلا دون أي حذف.

- التقييم سيتم من خلال اختبار تحريرى يتم إعداده وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة لذلك سلفًا بلجان امتحانية مراقبة ومؤمنة، ولن تكون هناك امتحانات من المنازل.

- بالنسبة لتلاميذ الصفوف من رياض الأطفال حتى 3 ابتدائي فليس لهم امتحانات، لأن نظام التعليم الجديد لغى الامتحانات لهذه الفئة العمرية، فسيتم تقييمهم وفقا لما يتم من أنشطة داخل الفصل.

- بالنسبة لامتحانات طلاب الصفوف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الإعدادي، فسوف تُعقد على مستوى المدرسة.

- بالنسبة لامتحانات الإعدادية (الثالث الإعدادي)، فسوف تُعقد على مستوى المديرية.

- بشأن امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، سوف تعقد إلكترونيًا حسب جدول سوف تعلنه الوزارة لاحقًا.

-عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لطلاب الدمج (الطلاب ذوي الإعاقة المدمجون في المدارس) ورقيا أسوة بالأعوام السابقة.

-  يؤدي طلاب الدمج الملحقون بالصف الثالث الثانوي امتحانات الثانوية العامة ورقيا وفقا للمواصفات التي تم إعدادها من قبل المركز القومي للتقويم التربوي والامتحانات بالتعاون مع مديري المواد الدراسية والتربية الخاصة.

- سيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا داخل لجان امتحانات جميع الصفوف الدراسية.

- لا تغيير في نظام درجات أعمال السنة المطبق على طلاب المدارس.

- لن تعتمد الوزارة هذا العام على الأبحاث أو الامتحان من البيت ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص وتفاديا للغش والعمل الجماعي.

- قررت الوزارة أنه إذا لم تستطع لظروف كورونا عقد امتحانات تحريرية للطلاب في لجان مؤمنة، لن يتم تصعيد الطلاب للعام الدراسي التالي بدون تقييم.

- قررت وزارة التعليم أن كل محاولات الضغط لوقف الدراسة أو إلغاء الامتحانات هذا العام لن تفلح، حيث تقرر إنهاء المحتوى الدراسي بدون نقصان كشرط لتصعيد الطلاب للعام الدراسي التالي.
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