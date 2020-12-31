ماذا سيعلن وزير التربية والتعليم اليوم؟ .. قرارات جديدة بسبب كورونا

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يعلن اليوم الخميس عددا من القرارات الجديدة الخاصة بنظام امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس في ظل تزايد أعداد المصابين بجائحة كورونا في مصر.
حيث قال وزير التربية والتعليم: سوف تقدم الوزارة اليوم حزمة من الحلول التي تتناسب مع القلق المتصاعد من انتشار جائحة كورونا ، للحفاظ على كل أطراف المنظومة التعليمية .
ورفض وزير التربية والتعليم الإفصاح عن أي تفاصيل تخص هذه القرارات قبل المؤتمر الصحفي المرتقب عقده في الثالثة من عصر اليوم الخميس ، مكتفيا بالتأكيد على أن القرارات الجديدة ستحسم الجدل حول الاستعداد لامتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي وغيرها من الموضوعات المتعلقة بذلك .
وشدد وزير التربية والتعليم على أن القرارات المقرر إعلانها عصر اليوم الخميس ، ستراعي الحفاظ على استمرارية العام الدراسي والتقييم العادل.
وكان قد أطلق طلاب المدارس في مصر ، هاشتاج تطبيق الاونلاين نزولنا خطر ، على موقعي التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك، للضغط على المسئولين من أجل المطالبة بإغلاق المدارس وجعل الامتحانات اونلاين لحماية الطلاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا جراء التجمعات الطلابية المتوقعة في حال عقد لجان الامتحانات في المدارس.
وكانت آخر قرارات أعلنها وزير التربية والتعليم في وقت سابق تتمثل في :