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محافظات

محافظ كفر الشيخ يهنئ الرئيس بالعام الجديد: بارك المولى جهودكم المخلصة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:05 م
محافظ كفر الشيخ يهنئ
محافظ كفر الشيخ يهنئ الرئيس بالعام الجديد
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محمود زيدان
بعث اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2021.

جاء نصها: "يشرفني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة كفر الشيخ  بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة العام الميلادي الجديد داعين المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، وأن يطل علينا العام الجديد وقد بلغت مسيرة العمل الوطني نحو التنمية والازدهار داعيًا الله أن يبارك المولى عز وجل جهودكم المخلصة نحو دفع عجلة التنمية التي تشهدها مصرنا الغالية .. وفقكم الله يا سيادة الرئيس وسدد على طريق الخير والأمن خطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير".

كما أرسل المحافظ برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وقادة أفرع القوات المسلحة وكبار شخصيات الدولة داعيًا المولي عز وجل أن يحفظ مصر وأن ينعم علي الشعب المصري بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

كما قدَّم اللواء جمال نور الدين ،التهاني لأهالي محافظة كفر الشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة وأعضاء الجهاز التنفيذي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد داعيًا الله أن يكلل الجهود كافة بالنجاح والتوفيق حتى يتحقق للشعب المصري كل ما يصبو إليه من تقدم وازدهار.

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