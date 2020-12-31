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اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:03 م
صدى البلد
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محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات عام 2020 واستقر المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، ومالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

 واستقر مؤشر "إيجي إكس 30" عند مستوى 10868 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 2239 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 13275 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 4183 نقطة.

 فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 2148 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 3104 نقطة.

 

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