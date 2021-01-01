دراسة: التهاب الأذن يؤدي إلى حالة مرضية أخرى .. تعرف عليها

غالبًا ما يصعب اكتشاف هذا الالتهاب، لأن العصب يقع في عمق الأذن، بحيث يكشف الفحص الطبيعي عن نتيجة طبيعية.





ووفقا لموقع " novosti"، في حالة التهاب العصب الدهليزي، يذكر المريض أن الدوخة ظهرت فجأة، في كثير من الأحيان بعد نزلة برد.





وقالت الدكتورة سفيتلانا فالجارفيتش، اختصاصية الأنف والأذن والحنجرة في مركز المستشفى الطبي "زيمون"، على الرغم من أن أعراض التهاب العصب الدهليزي قوية جدًا وغير سارة، فإن العلاج يكون تلقائيًا.





بالإضافة إلى التهاب العصب الدهليزي، يمكن أن يكون الالتهاب الحاد في الأذن الوسطى معقدًا بسبب الدوار، وتمر السموم البكتيرية من تجاويف الأذن الوسطى عبر بعض هياكل الأغشية التشريحية إلى الأذن الداخلية وتنتشر العدوى ويظهر الدوار.

وتابعت الاخصائية، يمر هذا الدوار بعلاج التهاب الأذن الوسطى الحاد باستخدام المضادات الحيوية أو مع شق علاجي لطبلة الأذن مع أو بدون وضع أنبوب تهوية.



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