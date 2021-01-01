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مرأة

دراسة: التهاب الأذن يؤدي إلى حالة مرضية أخرى .. تعرف عليها

الجمعة 01/يناير/2021 - 09:00 ص
التهاب الأذن
التهاب الأذن
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حياة عبد العزيز
أكدت دراسة جديدة، أن يحدث دوار شديد مصحوب بغثيان وقيء وصعوبة في الحركة أيضًا بسبب التهاب العصب الدهليزي المسؤول عن الحفاظ على التوازن وذلك بعد الإصابة بـ التهاب الأذن.

غالبًا ما يصعب اكتشاف هذا الالتهاب، لأن العصب يقع في عمق الأذن، بحيث يكشف الفحص الطبيعي عن نتيجة طبيعية.

ووفقا لموقع "novosti"، في حالة التهاب العصب الدهليزي، يذكر المريض أن الدوخة ظهرت فجأة، في كثير من الأحيان بعد نزلة برد.

وقالت الدكتورة سفيتلانا فالجارفيتش، اختصاصية الأنف والأذن والحنجرة في مركز المستشفى الطبي "زيمون"، على الرغم من أن أعراض التهاب العصب الدهليزي قوية جدًا وغير سارة، فإن العلاج يكون تلقائيًا.

 بالإضافة إلى التهاب العصب الدهليزي، يمكن أن يكون الالتهاب الحاد في الأذن الوسطى معقدًا بسبب الدوار، وتمر السموم البكتيرية من تجاويف الأذن الوسطى عبر بعض هياكل الأغشية التشريحية إلى الأذن الداخلية وتنتشر العدوى ويظهر الدوار.

وتابعت الاخصائية، يمر هذا الدوار بعلاج التهاب الأذن الوسطى الحاد باستخدام المضادات الحيوية أو مع شق علاجي لطبلة الأذن مع أو بدون وضع أنبوب تهوية.

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في التهاب الأذن الوسطى المزمن، تؤدي العملية الالتهابية طويلة الأمد إلى تدمير الهياكل العظمية للأذن الداخلية، لذا فإن الحل الدائم لهذه المشكلة هو العلاج الجراحي.


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