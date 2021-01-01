بمكونات رخيصة.. أسهل طريقة لتنظيف الفرن

ثم قم بشطف الفراكة تحت الماء لبضع ثوان قبل دعكها في الفرن.

اقرأ أيضًا|

أسرار تنظيف الفرن :

استخدم إسفنجة غير قابلة للخدش لتنظيف رغوة الصابون من شاشة الدش بسهولة.





استخدم دائمًا ممسحة لإزالة الماء ثم "تلميع" الزجاج أو جففه بقطعة قماش من الألياف الدقيقة للحصول على نتائج لامعة.





يعمل سائل غسيل الأطباق والماء بشكل جيد جدًا لتنظيف النوافذ.