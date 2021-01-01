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مرأة

بمكونات رخيصة.. أسهل طريقة لتنظيف الفرن

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:01 ص
تنظيف الفرن
تنظيف الفرن
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حياة عبد العزيز
كشف تقرير جديد عبر صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن وصفة سحرية للتخلص من دهون الفرن بطريقة فورية ومكونات بسيطة ورخيصة.

وأفاد التقرير أن يجب أولًا تسخين الفرن مسبقًا لتليين الشحوم بالداخل، لكنه حذر من التأكد من أنه ليس ساخنًا جدًا لتجنب الاحتراق.

وتابع التقرير أن يجب رش كمية كبيرة من بيكربونات الصودا على باب الفرن - والذي يُعرف بأنه منتج بديل طبيعي لاستخدام المواد الكيميائية المشتراة.

ثم قم بشطف الفراكة تحت الماء لبضع ثوان قبل دعكها في الفرن. 

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أسرار تنظيف الفرن :
استخدم إسفنجة غير قابلة للخدش لتنظيف رغوة الصابون من شاشة الدش بسهولة.

استخدم دائمًا ممسحة لإزالة الماء ثم "تلميع" الزجاج أو جففه بقطعة قماش من الألياف الدقيقة للحصول على نتائج لامعة.

يعمل سائل غسيل الأطباق والماء بشكل جيد جدًا لتنظيف النوافذ.
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