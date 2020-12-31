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دبي تبهر العالم بعرض ألعاب نارية خيالي احتفالا بقدوم 2021

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:18 م
احتفالات دبي برأس
احتفالات دبي برأس السنة
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هاني حسين
أبهرت دبي العالم بتقديم احتفالات بالألعاب النارية من برج خليفة أشهر معالم  مغامرة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة احتفالا بالعام الجديد 2021.


وتزين برج خليفة بعلم الإمارات العربية المتحدة، وكونت الألعاب النارية أشكالا هندسية كثيرة رائعة.


وفرضت الإجراءات الاحترازية قيودا في العديد من الدول أثرت على احتفالات الدول بالعام الميلادي الجديد، ففي إيطاليا، قرر رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، بفرض حجر صحي في كافة أنحاء البلاد خلال معظم عطلة عيد الميلاد وليلة رأس السنة الجديدة، في ظل سعي السلطات لتفادي ارتفاع جديد في عدد الإصابات بفيروس كورونا، كما فرضت حجرا صحيا خلال عطلة عيد الميلاد والعام الجديد يمتد من 21 ديسمبر الجاري وحتى 6 يناير 2021.


كما تشهد فرنسا احتفالات صامتة بليلة رأس السنة وسط الوباء؛ كما تعتزم حشد 100 ألف من رجال الشرطة والدرك ليلة رأس السنة لتفريق الحفلات وفرض حظر تجول لمكافحة فيروس كورونا، ويهدف الأمن الإضافي أيضا إلى وقف إحراق السيارات الذي يحدث غالبا في الليلة الأخيرة من العام وهو تقليد بات شائعًا في فرنسا منذ عام 2005.


أما في بريطانيا، أعلنت وضع 20 مليون شخص إضافي في إنجلترا تحت أشد مستويات القيود اعتبارا من الخميس، بينما تخضع اسكتلندا تحت المستوى الرابع - المستوى الأعلى من الإجراءات الاحترازية - منذ 26 ديسمبر وستبقى كذلك لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل، وستنتقل إيرلندا بحظر جميع الزيارات المنزلية، وتغلق جميع متاجر التجزئة غير الضرورية، وتحد من السفر لمسافة 5 كيلومترات من مكان الإقامة.


وفي ألمانيا حظرت الحكومة بيع الألعاب النارية وفرضت قيودا صارمة على عدد الأشخاص الذين يمكنهم التجمع في الأماكن العامة، وتخضع هولندا حاليا للإغلاق الذي من المقرر أن يستمر حتى 19 يناير 2021، وسيتم العد التنازلي المعتاد استقبالات للعام الجديد خلف أبواب مغلقة في ملعب لكرة القدم في أمستردام، وستبدأ تركيا إغلاقا عاما لمدة أربعة أيام عشية رأس السنة الجديدة.

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