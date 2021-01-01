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سيارات

تبدأ من 206 آلاف جنيه .. مواصفات وأسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2021 .. صور

الجمعة 01/يناير/2021 - 09:01 ص
مواصفات وأسعار هيونداى
مواصفات وأسعار هيونداى اكسنت RB موديل 2021
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صبرى طلبة
حققت الأيقونة اكسنت شهرة واسعة في تاريخ الشركة الكورية الجنوبية هيونداي، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب أهمها الاعتمادية و كونها سيارة اقتصادية في الوقود، و لتوافر قطع الغيار الخاصة بها، وأيضا لانتمائها إلى فئة السيارات السيدان المفضلة لدى الكثير.

تعتمد HYUNDAI ACCENT RB موديل 2021 على منظومة الجر الأمامي للعجلات، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، قادر على إنتاج قوة 125 حصان وبعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات.

حصلت HYUNDAI ACCENT RB موديل 2021 على عدة تجهيزات باختلاف الفئات المقدمة، وزودت الفئة الأعلى تجهيزا بحزمة من وسائل الأمان والسلامة والتي تضمنت، وسائد هوائية AIRBAGS للمقاعد الأمامية، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، ومرايات جانبية كهربائية ذات شرائط ضوئية.

تمتعت السيارة بمظهر خارجي انسيابي، وداخليا ضمت مثبت سرعة، وتكييف هواء، وعدد 4 مكبرات صوتية، وزجاج كهربائي، وعجلات رياضية بلغ قياسها 14 بوصة و16 بوصة للأعلى تجهيزا، بالإضافة إلى فتحة سقف كهربائية، و موقود حركة مدعوم بالعديد من أنظمة التحكم والرفاهية. 

ويبلغ السعر الرسمي لـ HYUNDAI ACCENT RB موديل 2021
الفئة الأولى أوتوماتيك موديل GL 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 206.900 جنيه.
الفئة الثانية أوتوماتيك موديل SR 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 216.900 جنيه.
الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل DAB 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 221.900 جنيه.
الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل HIGHLINE 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 241.900 جنيه.
تبدأ من 206 آلاف جنيه .. مواصفات وأسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2021 .. صور
تبدأ من 206 آلاف جنيه .. مواصفات وأسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2021 .. صور
تبدأ من 206 آلاف جنيه .. مواصفات وأسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2021 .. صور
تبدأ من 206 آلاف جنيه .. مواصفات وأسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2021 .. صور
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