ليلى علوي تشارك متابعيها أجواء الاحتفال بالعام الجديد من منزلها ..فيديو





وظهرت بإطلالة لامعة ورشيقة، وعلقت ليلى علوي، قائلة: "سنة جديدة سعيدة علينا وعلى كل حبايبنا يا رب".





يشار إلى أن ليلى علوي غابت عن دراما رمضان العام السابق 2020.





وكان آخر ‏أعمالها ‏الدرامية ‏مسلسل ‏‏"هي ‏ودافنشي" ‏الذي ‏عرض في رمضان ‏‏2016 ‏وشاركها في بطولته خالد الصاوي‎، ‏وآخر ‏أعمالها ‏السينمائية ‏فيلم ‏‏"الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن"، وشاركها البطولة منة شلبي وباسم سمرة وهو ‏من ‏إخراج ‏يسري نصر ‏الله‎.

هنأت الفنانة ليلى علوي جمهورها بالعام الجديد بمقطع فيديو من منزلها وسط أجواء احتفالية، وبقبعة بابا نويل وشجرة الكريسماس، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.