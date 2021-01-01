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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. واتسآب يتوقف على ملايين الهواتف.. أحدث ميزات تطبيق أبشر للمقيمين في السعودية

الجمعة 01/يناير/2021 - 06:00 م
أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.



قالت أحدث التسريبات إن شركة إل جي تستعد حاليا لإطلاق هاتف Stylo 7، والذي يأتي خلفيه لسابقه Stylo 6، ضمن سلسلة الفئة المتوسطة Stylo والتي تطلقها الشركة الكورية الجنوبية لمنافسة تشكيلة Note من سامسونج، مع ميزة القلم الذكي.


اقتربت عملة البيتكوين المشفرة من تسجيل رقما قياسيا جديدا بـ 30 ألف دولار أمريكي، حيث يتم تداولها بأكثر من 29 ألف دولار ومن المتوقع أن تتخطى 30 ألف دولار مع نهاية الأسبوع الحالى. 


كان عام 2020، مليئا بالتغييرات والتحسينات على صناعة التكنولوجيا؛ حيث أصبح مجال الإنترنت أكثر أهمية لجميع الأشخاص حول العالم بفضل جائحة فيروس كورنا المستجد، والذي أثر على الملايين من الأشخاص الذين بدوأ جميعا العمل من المنزل مع بدية العام المنصرم.


أعلن تطبيق أبشر عددا من الميزات الجديدة فى نسخته التجريبية التى أطلقها أمس، والتى تحتوى على خدمتين أساسيتين هما أبشر أفراد، وأبشر أعمال، وذلك للهواتف الذكية العاملة بأنظمة تشغيل أندرويد و iOS . 


يتوقف اليوم 1 يناير 2021  تطبيق WhatsApp واتسآب على الملايين من الهواتف القديمة للمستخدمين ذات أنظمة التشغيل القديمة والتى صدرت منذ عدة سنوات، والتى لم تعد صالحة لدعم تحديثاته وميزاته الجديدة والقدرة على تشغيلها بشكل طبيعى.  


حصلت شركة  Apple آبل الأمريكية على براءة اختراع للوحة مفاتيح  قابلة لإعادة التكوين، مع شاشة صغيرة لكل مفتاح فيها، وذلك لأجهزة Mac ، وتركز اللوحة على إظهار الأحرف الأساسية والتى من خلالها يستطيع المستخدم اختيار الحرف الذى يريده. 


واصل هاتف iPhone 12 تحقيق مبيعات قياسية جديدة مع نهاية عام 2020 أمس، حيث وصلت مبيعات الهاتف إلى حوالى 35 %  من مبيعات الشركة وهو يعتبر رقما قياسيا جديدا بسبب إطلاق الهواتف فى وقت متأخر فى 2020 ، حيث تم إطلاقها فى منتصف شهر أكتوبر الماضى. 


امت شركة Apple آبل الأمريكية بحذف ما يقرب من 46 ألف تطبيق منها حوالى 39 ألف تطبيق للألعاب، وذلك من متجر تطبيقاتها 
App Store فى الصين، وذلك بسبب افتقار التطبيقات إلى ترخيص رسمي من المنظمين المحليين التابعين للحكومة الصينية، والتى تتحكم بدورها فى مثل هذه التطبيقات. 


نشرت شركة سامسونج، أول فيديو رسمى دعائى لهواتف Galaxy S21 القادمة والتى من المقرر أن تطرحها الشركة يوم 14 يناير الجاري، حيث ستكون عبارة عن 3 هواتف هى Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus و Galaxy S21 Ultra . 

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