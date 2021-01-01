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فن

بعد ساعات من دفنه.. ماذا كُتب على قبر المخرج حاتم علي؟

الجمعة 01/يناير/2021 - 07:34 م
حاتم علي
حاتم علي
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سعيد فراج
نشر الصحفي السوري أحمد الدرع، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة من جنازة المخرج حاتم علي، التي شُيعت صباح اليوم الجمعة 1 يناير بالعاصمة دمشق. 

وظهر في الصورة التي نشرها أحمد الدرع، قبر المخرج حاتم علي،موضوعا عليه بوكيه من الورود مكتوب عليه كلمات من المشيعين: «من قلب كل سوري داخل وخارج سوريا .. وداعا حاتم علي .. السلام لروحك». 

ودشن عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، هاشتاج #حاتم_علي لوداع المخرج السوري الراحل، الذي شيعت جنازته صباح اليوم الجمعة، لرصد المشهد الأخير في حياته ووداع أحبائه له. 

تداول الكثير من الصور والفيديوهات لجنازة المخرج حاتم علي، التي أظهرت مشهدا كبيرا في وداعه ومشاركة المئات من السوريين في جنازته، وامتلأت الشوارع بالمشيعين. 

انهار أهل المخرج السوري الراحل حاتم علي، أثناء الموكب الذي إنطلق من مطار دمشق الدولي حاملين جثمانه، إلى مثواه الأخير.

يذكر أن المخرج الكبير حاتم علي وافته المنية منذ أيام إثر أزمة قلبية مفاجئة في فندق «ماريوت القاهرة»، ونقل جثمانه بصحبة جمال سليمان وأصالة وسامر المصري إلى مشرحة زينهم من أجل حفظه، وغادر الجثمان القاهرة مساء أمس من مطار القاهرة وكان في وداعه الأخير سامر المصري وجمال سليمان والقنصل السوري بمصر.

وتواجد المخرج حاتم علي في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي أقيم مؤخرا، مع مشروع فيلم نجله عمرو الذي حصل على دعم مالي في رحلة إنتاجه.

وحصل مشروع الفيلم الروائي الطويل الأول لنجله كمخرج تحت عنوان "مرور" على جائزة ملتقى القاهرة السينمائي (بقيمة 5000 دولار أمريكي) لمشروع في مرحلة التطوير إلى جانب كافة عمليات تصحيح الألوان و ما بعد الإنتاج.

المخرج الراحل حاتم علي كان شريكا في مشروع فيلم نجله عمرو كمنتج؛ ولكن لم يمهله الوقت لتنفيذه.

قبر حاتم علي قبر حاتم علي
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