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لحظة إطلاق جندي إسرائيلي الرصاص على شاب فلسطيني من مسافة صفر

الجمعة 01/يناير/2021 - 08:59 م
اطلاق نار
اطلاق نار
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شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو  رصد جنديا إسرائيليا يطلق الرصاص على شاب فلسطيني من مسافة صفر.

وقالت مصادر فلسطينية إن جنديا إسرائيليا أطلق الرصاص على الشاب الفلسطيني هارون رسمي أبو عرام اليوم الجمعة، في منطقة لتوانة شرق مسافر يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية.

وأفادت المصادر بأن أبو عرام (24 عاما) أصيب بالرصاص الحي في الرقبة، وتم نقله إلى مستشفى يطا الحكومي حيث وصفت إصابته بالحرجة.

وأوضح شهود عيان أن الجندي أطلق النار باتجاه أبو عرام، عندما حاول منع الجنود من مصادرة مولد كهربائي يستخدمه هو وأسرته.
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