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أخبار العالم

راقد منذ 15 عاما.. شاهد| فيديو جديد للأمير السعودي النائم

الجمعة 01/يناير/2021 - 09:17 م
الأمير النائم
الأمير النائم
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محمود نوفل
نشرت صفحة الأميرة نوف بنت خالد بن طلال آل سعود، مقطع فيديو جديدا للأمير الوليد بن خالد بن طلال آل سعود والملقب إعلاميا باسم الأمير النائم حيث ظهر فيه وهو يحرك يده عدة مرات أثناء نومه.

وغردت الأميرة نوف عبر صفحتها علي تويتر قائلة: ‏مقطع فيديو للأمير الوليد بن خالد بن طلال وهو يحرك يده عدة مرات، فيما يرقد في غيبوبة على سريره، في منزل والده الحمدلله ، سنة خيررر. 

وتعد هذه المرة ليست الأولى التي يستجيب فيها الأمير الوليد، ويحرك أعضاء من جسمه، خلال فترة مرضه.

ويُذكر أن الأمير النائم قد تعرض لحادث سير وقع عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة منذ ذلك الحين.
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