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سيارات

فتح الباب لحجز أسرع سيارة في العام بسعر 3.5 مليون دولار

السبت 02/يناير/2021 - 05:49 ص
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت شركة سبارك اليابانية أن باب الحجز على سيارتها الكهربائية بدأ، والتي تعد اسرع سيارة في العالم .

تتميز السيارة بـ4 محركات كهربائية ، وقوة إجمالية 1985 حصان مع تسارع من الصفر إلى 96 كم ، وذلك بعد مجموعة تجارب في إيطاليا بوجود إطارات ميشلين قانونية للطرق ، وهو رقم كبير.

والهدف من هذه السيارة هو صنع 50 وحدة من الهايبر كار ، سيتم توزيعها على النحو التالي 20 للشرق الأوسط ، و20 لأوروبا ، و10 لأمريكا الشمالية مقبل 3.56 مليون دولار.

السيارة مدعومة بشبكة مبيعات وحملة تسويقية والسبب هو أن سبارم ليست شكرة معروفة بل هي شركة هندسية صناعية في اوساكو باليابان .

كما قررت الشركة تطوير السيارة كمشروع جانبي ، ويفسر هذا انعدام التسويق الجيد لها .

كانت الشركة اليابانية قد تعهدت في معرض فرانكفورت بأن تخفض سرعة الإطلاق إلى أقل من ثانيتين لكل 99.77 كيلومتر.

 من المعروف  السيارات الكهربائية  تعمل ببطاريات الليثيوم لا يجب أن تكون مشحونة بالكامل ، وذلك لان درجة الحرارة هي عدو  أنظمة البطاريات ، ويتم توليد الكثير من الحرارة عن طريق الشحن السريع ، والحفاظ على البطارية عند الجهد العالي.


 ولكن تعتبر درجة الحرارة المحيطة أيضا عاملا آخر يجب مراعاته ، لأن درجات الحرارة الشديدة والبرودة الشديدة تؤثر سلبا على عمر البطارية.




سيارة أسبارك اليابانية الأعلى تسارعًا بالعالم متاحة الآن للبيع


سيارة أسبارك اليابانية الأعلى تسارعًا بالعالم متاحة الآن للبيع


سيارة أسبارك اليابانية الأعلى تسارعًا بالعالم متاحة الآن للبيع


سيارة أسبارك اليابانية الأعلى تسارعًا بالعالم متاحة الآن للبيع
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