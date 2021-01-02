الموت يخطف زيزو.. كواليس وفاة ذكر الزراف الجديد بحديقة الحيوان

كشف الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، عن كواليس الوفاة الغامضة التي خطفت "زيزو" ذكر الزراف من "سونسن" بحديقة حيوان الجيزة، موضحا أن صغر سن الزراف الذي وصل حديقة الحيوان إضافة الي طول رحلة السفر من جنوب افريقيا وتغير الطبيعة المناخية، كان من الوارد ان يحدث ذلك، معقبا: "أنه كان في فترة حجر صحي كأنها ضمان".





وتابع الدكتور محمد رجائي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، ان الدولة لم تخسر ولم تتحمل اي خسارة لنفوق ذكر الزراف، لان السياسة المتبعة لاستقبال تلك الحيوانات الجديدة هي البدل، منوها إلى أن الاجراء الذي ستأخذه الحديقة هو ان يتم خصم هذا الزراف من الحيوانات التي ستخرج من حديقة الحيوانات "وفقا لسياسة البدل".





وأوضح أن سياسة البدل ناجحة جدا، لذلك وضعت حديقة الحيوان بالجيزة خطط لإكثار وزيادة عدد الحيوانات وخاصة من الطيور والحيوانات البرية، الي جانب الرعاية الطبية والبيطرية، لزيادة البدل لتوريد تلك الحيوانات الي بلاد أخرى، لأن وجودها في الحديقة بنفس العدد يجعل هناك خطورة لنشوب صراع بينهم.





كان الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية بحديقة الحيوان ،قد كشف حقيقة الأخبار المتداولة عن تأهيل الزرافة "سونسون" للتزاوج "زيزو" قبل نفوقه .



وأكد رجائي قائلًا: الزرافة "سونسن" لم يتم زواجها إلا مرة واحدة ، وحاليا لا يمكن زواجها ، كما أن الزرافات الجدد صغار جدا".



ونفى" رئيس الإدارة المركزية بحديقة الحيوان" صحة الأخبار الواردة بشأن زواج "سونسن"؛ نظرا لاختلاف الأحجام والأوزان بالنسبة للزرافات القادمة، ومن المستحيل تواجدهم في مبيت واحد.





وأشار إلي أنه في الفترة المقبلة ستشهد الحديقة تغييرات وزيادة في اعداد الحيوانات، الي جانب وجود انواع جديدة من الحيوانات مثل "الدب الروسي، والكينغارو".