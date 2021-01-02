الحكومة: مضاعفة مخزون المستلزمات الطبية خلال موجة كورونا الثانية

وكان قد صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه بداية من الغد سيبدأ التحصيل الفورى لغرامة عدم ارتداء الكمامة، مؤكدا أن الأسواق الشعبية هى المكان الوحيد "المفتوح" ستطبق فيه الغرامات، إضافة إلى ما ورد ضمن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.





وأضاف سعد ، أن أى مواطن سيتم ضبطه لا يلتزم بارتداء الكمامة، فى الأماكن التى حددتها الحكومة سيتم تغريمه 50 جنيها على الفور.





وعن آلية تحصيل الغرامات كشف "سعد"، عن أن وزارة الداخلية ستكون منوطة بهذا الأمر، إضافةً إلى بعض الجهات الأخرى داخل الوزارات، حسب القرار الذى أصدره وزير العدل المستشار عمر مروان وزير العدل حدد خلاله الجهة التى ستقوم بتحصيل غرامة مخالفة ارتداء الكمامة داخل المصالح الحكومية.





وتابع "المواطن اللى ماشى فى الشارع، أو اللي سايق سيارته الخاصة، ليس عليه إلزام قانوني بارتداء الكمامة، أما أى مواطن موجود فى أى وسيلة نقل عام أو وسائل النقل الجماعية الخاصة فعليه الالتزام بالقرار".





وأضاف،المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن قرارات الحكومة تسري على الجميع سواء مؤسسات أو فنادق وأماكن سياحية، مؤكدًا "كل فنادق الجمهورية ملزمة بتطبيق هذه الإجراءات حتى الأماكن السياحية".





وأوضح سعد، أن تطبيق الغرامات على مخالفي إجراءات كورونا لا تتعلق بوسائل النقل فقط ولكن هناك أماكن تمثل مصالح حكومية والبنوك ومؤسسات للدولة والمولات، والأندية والمطاعم،التى لا تلزم المواطنين بارتداء الكمامات وتتجاوز نسبة الحضور بها 50%.