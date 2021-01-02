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رياضة

كتيبة كوكاكولا جاهزة لعودة الانتصارات أمام الزرقا

السبت 02/يناير/2021 - 09:37 م
كوكاكولا
كوكاكولا
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عبدالله هشام
دخل الفريق الأول لكوكاكولا بقيادة تامر مصطفي المدير الفنى الجديد في معسكر مغلق عقب انتهاء تدريب اليوم استعدادًا لمباراة الغد امام الزرقا ضمن مباريات الجولة السابعة للممتاز ب والتى ستقام بملعب كوكاكولا بالدفاع الجوي.

وعقد تامر مصطفي جلسة مع اللاعبين وطالبهم بنسيان الفترة الماضية والعمل من الان على عودة الانتصارات للفريق من جديد.

وأكد المهندس مجدي اسماعيل رئيس النادى أن كوكاكولا يملك لاعبين على أعلى مستوي وقادرين على إعادة المكانة التى تليق باسم النادي.
 
وأشار إسماعيل إلى أن مجلس الادارة يوفر جميع الإمكانيات للفريق وأن هناك سوء حظ لازم اللاعبين خلال المباريات الماضية.

وكان المدير الفنى قد قام بتشكيل الجهاز الفنى عقب توليه مسؤلية الفريق والذي يضم بجانب مصطفي كل من رضا الفيداوي مدرب عام وحمد صالح مدرب ومحمد مصطفى مخطط أحمال وصبحي درويش مدرب حراس وايمن عبد القادر مدير إداري وحسن وهبي مدير مالي واحمد حمدي علاج طبيعي وبهاء ابراهيم مدلك. 
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