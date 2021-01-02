التعليم العالي تكشف حقيقة دمج امتحانات الفصلين الاول والثانى آخر العام الدراسي

وتابع عبد الغفار خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"، لم أصرح بما يتم الترويج له إطلاقا، وما صرحت به، أن الوضع الحالى اقتضى عقد امتحانات الفصل الدراسى الاول بعد إجازة نصف العام.





وأضاف ان ،قرار التعليم عن بعد يشمل طلبة الجامعات والدراسات العليا،لافتا إلى أنه بعد انتهاء اجازه منتصف العام سيتم تقييم الوضع





وتابع مع زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا، قررنا الاعتماد على التعليم الالكترونى لاستكمال العام الدراسي الحالي بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأكد المتحدث باسم وزراة التعليم العالى، أن البنية التحتية فى جامعات مصر قادرة على استكمال العملية التعليمة من خلال منصات التعليم الالكترونى.





وأشار حسام عبد الغفار، إلى أن الرئيس السيسى يولى صحة المصريين ومنهم اعضاء هيئة التدريس والطلاب اهتماما شخصيا.





ولفت المتحدث باسم التعليم، انه بالنسبة للمدن الجامعية فمنذ بداية العام الدراسى تم تقليل عدد الطلاب فى المدن الجامعية بنسبة 50%، معقبا:" بعد قرار استكمال الفصل الدراسى إلكترونيا فمن حق كل رئيس جامعة اتخاذ القرارات التى من شأنها الحفاظ على حياة الطلاب خاصة فى المدن الجامعية ".