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سيارات

5 موديلات جديدة من كيا في 2021 .. صور

السبت 02/يناير/2021 - 11:58 م
صدى البلد
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أماني نوار
أكدت كيا انها ستغير العبارة التي تتخذها شعار لها، وقامت بتسجيلها في هيئة حقوق الملكية الفكرية الكورية في نهاية 2020. 

وعلى ما يبدو أن التغييرات داخل كيا لا تقتصر على الشعارات وحدها ، لكن قررت كيا ان تكشف عن خمسة طرازات جديدة في 2021 .

في البداية ستكشف كيا عن نسخة هجينة من كيا سورينتو في أواخر 2021 ، ومن أبرز هذه الموديلات هي سبورتاج جديدو ، ونيرو جديدة ، وبعض الطرازات الاخرى .

ومن المعروف أن سيارات كيا الجديدة ستأتي مع وجود بعض التغييرات في قيادة الشركة بامريكا، كما قامت شركة كيا عملاق السيارات الكورية عن تسجيل علاماتها وهما IK4 ، EV3 ، وهي تعتبر أسماء رمزية وستأتي بشعار كيا الجديد الذي سيتلائم مع العصر التقني الجديد .

وقالت كيا ان أول سيارة كهربائية ستحمل الاسم الرمزي ، اما غالبية سيارات كيا الكهربائية الجديد من سيارات الأس يوفي والكروس أوفر ، ولكن بأحجام مختلفة ، وذلك لتلبية احتياجات السوق بعد أن أصبح عليها الطلب كثير خلال هذه الفترة .
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