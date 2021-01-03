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أخبار العالم

باستثناء دولتين.. السعودية تعلن انتهاء حظر الرحلات الجوية والبرية والبحرية

الأحد 03/يناير/2021 - 01:58 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية فيما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية وفق ضوابط محددة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال مصدر بوزارة الداخلية إنه تم انتهاء العمل بالإجراءات المعلنة في 20 ديسمبر الماضي بشأن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا في عدد من الدول، ما تقرر عنه  إجراءات احترازية بهذا الخصوص.

وأضاف أن المملكة قررت انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية فيما يخص تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية اعتبارًا من الـ11 صباحا من اليوم الأحد بحسب توقيت المملكة.

وأشار المصدر إلى ان هناك شروط لدخول المملكة، وهي أن يكون الدخول فيما يخص غير المواطنين القادمين من المملكة المتحدة (بريطانيا) وجنوب أفريقيا، ومن أي دولة أخرى تحددها وزارة الصحة السعودية، ينتشر بها النوع الجديد من فيروس كورونا، وأن يقضي الراغب في الدخول إلى المملكة مدة لا تقل عن 14 يوما خارج الدول التي تشهد انتشار سلالة كورونا الجديدة، مع إجراء فحص "بي سي آر" بعد انقضاء المدة يثبت خلوه من فيروس كورونا.

وتابع أنه يتم حجر المواطنين والمسموح لهم بالدخول في الحالات الإنسانية والضرورية من القادمين من الدول التي ينتشر بها السلالة الجديدة من كورونا، مع عزلهم في منازلهم تحت المراقبة مدة 14 يومًا وإجراء فحصين "بي سي آر"، الأول بعد الوصول بمدة لا تزيد عن 48 ساعة، والثاني قبل انتهاء الحجر في اليوم الثالث عشر.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالدول التي سجلت حالات إصابة بسلالة كورونا الجديدة، فيتم حجر القادمين منها في منازلهم تحت المراقبة لمدة 7 أيام، مع إجراء فخص بتقنية "بي سي آر"، قبل انتهاء الحجر المنزلي في اليوم السادس.
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