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فن

مها أحمد في زي سانتا كلوز خلال الاحتفال بالعام الجديد

الأحد 03/يناير/2021 - 05:56 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة مها احمد صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت من احتفالاتها براس السنة الميلادية وهى ترتدى زى سانتا كلوز و تشكر مصمم الأزياء الذى صمم لها الفستان.

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وقدمت مها احمد، العديد من الأعمال الفنية على مدار مشوارها الفني، من بينها فيلم جالا جالا، و كلم ماما، والباشا تلميذ، ولخمة راس، ومسلسل أم كلثوم، وغيرها من الأعمال.

وكان مسلسل "رسايل" أحدث أعمال مها أحمد مع  مي عز الدين وبمشاركة خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، هشام إسماعيل، وأحمد خليل، سليمان عيد، أحمد سعيد عبد الغنى، وسميرة مقرون، ورزان مغربى، عبد الرحمن أبو زهرة، راندا البحيرى، رامى فؤاد، هاجر الشرنوبي، دنيا المصرى، محسن منصور، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.
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