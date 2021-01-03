رفع 432 حالة إشغال ومصادرة 95 شيشة في حملات بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية وكذلك غلق المقاهى والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة مع التأكيد علي ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات إشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق والإدارة التعليمية في نطاق 4 مراكز وأسفر عن الآتي:-

- رفع 85 حالة إشغال بمركز حوش عيسي

- رفع 329 حالة إشغال بشوارع وميادين دمنهور

- إزالة حالتين إشغال طريق عبارة عن فروشات فاكهه بالمحمودية.

- مصادرة 95 شيشه و16 كرسي بالمرور علي المقاهي بكوم حمادة.

ويذكر أن نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير برئاسة اللواء وائل زغلول، حملة مكبرة للمرور على المحلات والمقاهي بنطاق المدينة، بالتنسيق مع إدارتي الرقابة المتابعة والبيئة وقسم الإشغالات للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية المقررة، وكذا الإلتزام بمواعيد الغلق المقررة.

وقد أسفرت الحملة عن غلق مقهى وثلاثة مراكز للدروس الخصوصية وضبط ومصادرة 31 شيشة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب المقاهي المخالفة، كما تم خلال الحملة التأكيد والتوعية بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي.





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