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سيارات

مرسيدس تكشف عن موديل CLS الهجين الجديد

الأحد 03/يناير/2021 - 07:09 م
مرسيدس CLS
مرسيدس CLS
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أماني نوار
ازاحت شركة مرسيدس الستار عن سيارتها الجديدة CLS ، مع نسخ تعتمد على نظام دفع هجين Plug -in .


 وأوضحت عملاق السيارات الالمانية ان السيارة بنيت على نفس المنصة الخاصة بسيارة الفئة E، بالإضافة إلى أنها تعتمد على نظام دفع هجين ، وتستمد السيارة قوتها 1من 194 حصان ، ومحرك كهربائي بقوة 90 كيلو وات .


أما محركات السيارة السيارة فينتج نظام قوة 306 حصان ، ويتوفر من السيارة نسخة أخرى ، وتعتمد هذه النسخة على سواعد محرك البنزين بقوة211 حصان ، مع محرك آخر كهربائي بقو90 كيلو وات .

 
وحصلت السيارة وفقا لما أكدته مرسيدس على خدمات انظمة مساعدة وجديدة لتحديد نظام الملتيميديا MBUX، كما تتمتع المقصورة الداخلية بخدمات شاشتين قياس.10 بوصة ومقود جديد.

وكشفت شركة مرسيدس عملاق السيارات الألمانية تخليها عن شعار النجمة الثلاثية المعروف على غطاء المحرك في سياراتها في طراز  E -Class-2021 ، في أسواق الولايات المتحدة.

واوضحت العلامة الالمانية الشهيرة أن سبب الاستغناء عن هذا الشعار قوانين السلامة التي أصبحب أكثر صرامة في الولايات المتحدة .

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