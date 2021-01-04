محافظ مطروح في جولة مسائية لمتابعة التزام المواطنين بالكمامة

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال جولة ميدانية بشارع الاسكندرية الإلتزام المواطنين بتنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، يرافقه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح.





حيث تفقد محافظ مطروح عدد من المحلات التجارية وايقاف عدد من السيارات لمتابعة إلتزام المواطنين واصحاب المحلات التجارية بتنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية مناشدا الجميع بضرورة الالتزام واتباع كافة القرارات التى وضعتها الدولة من اجل الحفاظ على حياة المواطنين.





وشدد على الجهات المعنية من مجالس المدن وشرطة المرور غيرها بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية وإرتداء الكمامات مع فرض الغرامات الفورية لغير الملتزمين حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.









كما قام مشروع نقل الركاب بالتعاون مع مباحث المرور بحملة تفتيش على سيارات الاجرة وفرض الغرامات الفورية على غير الملتزمين بارتداء الكمامات بالاضافة الى جهود التطهير والتعقيم .





وأوضح المهندس محمد القط مدير مشروع انه تم اليوم الأحد، فرض ١٠ غرامات على المخالفين لعدم التزامهم بارتداء الكمامة مع استمرار تنفيذ الحملات على جميع السيارات بمواقف الركاب بالمحافظة.





من ناحية أخرى تم التاكيد على تكثيف جهود النظافة والتطهير والتعقيم بمدن المحافظة حيث قام مركز ومدينة مرسي مطروح باعمال الرش والتطهير بسوق ليبيا والسيارات القادمة عند مدخل المدينة على بوابة الكيلو ٢١ شرق المدينة.



