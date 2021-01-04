ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ مطروح في جولة مسائية لمتابعة التزام المواطنين بالكمامة

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:13 ص
محافظ مطروح في جولة
محافظ مطروح في جولة مسائية لمتابعة التزام المواطنين بالكمامة
Advertisements
ايمن محمود
تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال جولة ميدانية بشارع  الاسكندرية  الإلتزام المواطنين  بتنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، يرافقه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح. 

حيث تفقد محافظ مطروح عدد من المحلات التجارية وايقاف عدد من السيارات  لمتابعة إلتزام المواطنين واصحاب المحلات التجارية بتنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية  مناشدا الجميع بضرورة الالتزام واتباع كافة القرارات التى وضعتها الدولة من اجل الحفاظ على حياة المواطنين. 

وشدد  على  الجهات المعنية من مجالس المدن وشرطة المرور غيرها   بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية وإرتداء الكمامات مع فرض الغرامات الفورية لغير الملتزمين حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.


 كما قام مشروع نقل الركاب بالتعاون مع مباحث المرور بحملة تفتيش على سيارات الاجرة وفرض الغرامات الفورية على غير الملتزمين بارتداء الكمامات  بالاضافة الى جهود التطهير والتعقيم .

وأوضح المهندس محمد القط مدير مشروع انه  تم اليوم الأحد، فرض ١٠ غرامات على المخالفين لعدم التزامهم  بارتداء الكمامة مع استمرار تنفيذ الحملات على جميع السيارات بمواقف الركاب بالمحافظة.

من ناحية أخرى تم التاكيد على تكثيف جهود النظافة والتطهير والتعقيم بمدن المحافظة حيث قام مركز ومدينة مرسي مطروح باعمال الرش والتطهير بسوق ليبيا  والسيارات القادمة عند مدخل المدينة  على  بوابة الكيلو ٢١ شرق المدينة.

كما  تفقد اللواء اشرف مصطفى إبراهيم سكرتير عام المحافظة منفذ بيع الأسماك الطازجة  التابع لديوان عام المحافظة بالمحلات التجارية بشارع شكرى القوتلى، موجها بسرعة الانتهاء من تجهيز وصيانة المعدات لاعادة تشغيل المنفذ لتوفير الاسماك للمواطنين بالأسعار المدعمه  بناء  على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة والعمل على توفير مزيد من  الخدمات لأهالي مطروح.
محافظ مطروح في جولة مسائية لمتابعة التزام المواطنين بالكمامة
محافظ مطروح في جولة مسائية لمتابعة التزام المواطنين بالكمامة
محافظ مطروح في جولة مسائية لمتابعة التزام المواطنين بالكمامة
محافظ مطروح في جولة مسائية لمتابعة التزام المواطنين بالكمامة
محافظ مطروح في جولة مسائية لمتابعة التزام المواطنين بالكمامة
محافظ مطروح في جولة مسائية لمتابعة التزام المواطنين بالكمامة
محافظ مطروح في جولة مسائية لمتابعة التزام المواطنين بالكمامة
محافظ مطروح في جولة مسائية لمتابعة التزام المواطنين بالكمامة
محافظ مطروح في جولة مسائية لمتابعة التزام المواطنين بالكمامة
محافظ مطروح في جولة مسائية لمتابعة التزام المواطنين بالكمامة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ مطروح: إجراءات قانونية ضد أصحاب المحلات لمنع التعدي على الأرصفة

بحث خطة تنفيذ مبادرة حياة كريمة بقرية بهى الدين بسيوة

حملات مكبرة وأعمال تطهير لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا في مطروح

لمواجهة فيروس كورونا.. إجراءات احترازية مكثفة في مطروح

تدريب عمال النظافة بمستشفى مطروح العام على طرق الوقاية من فيروس كورونا

لمواجهة كورونا .. تطهير وتعقيم المدارس والمنشآت الحكومية بكفر شكر.. صور

ترشيحاتنا

القبض على المنفذ.. إطلاق نار في شمال فرجينيا الأمريكية

انهيار الأطقم الطبية.. الباز يعلق على فيديو مستشفى الحسينية

ترامب سيفوز في الانتخابات.. أبو غزالة: أتوقع احتجاجات وحرب أهلية في أمريكا

تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

مش بس خسارة الوزن.. 5 فوائد مذهلة لـ الصمغ العربي

بايدن يوجه رسالة إلى الكونجرس الأمريكي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أزمة كورونا تجبر سيدة على حلاقة شعرها بالكامل.. اعرف القصة

طريقة عمل مقبلات السجق بدبس الرمان

نوع رخيص الثمن من الخضار يحمي من الزهايمر.. تعرف عليه