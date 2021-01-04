تحمى الكلى.. علاجات منزلية لعدوى المسالك البولية

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ما هي التهابات المسالك البولية؟

1. اشرب الكثير من السوائل

2. زيادة تناول فيتامين سي

3. اشرب عصير التوت البري غير المحلى

أظهرت دراسة أخرى أن تناول منتجات التوت البري قد يقلل من عدد التهابات المسالك البولية في السنة ، خاصة بالنسبة للنساء اللواتي يعانين من عدوى المسالك البولية المتكررة

4. خذ بروبيوتيك

5. ممارسة هذه العادات الصحية