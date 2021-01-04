تحمى الكلى.. علاجات منزلية لعدوى المسالك البولية

تصيب التهابات المسالك البولية ملايين الأشخاص كل عام فعلى الرغم من أنهم يعالجون تقليديًا بالمضادات الحيوية ، إلا أن هناك أيضًا العديد من العلاجات المنزلية المتاحة التي تساعد على حماية كليتيك ومنع عدوى المسالك البولية يقدمها موقع هيلث لاين
يعد التهاب المسالك البولية هو التهاب يصيب أي جزء من الجهاز البولي، بما في ذلك الكلى والحالب والمثانة أو مجرى البول
تشمل الأعراض الشائعة لالتهاب المسالك البولية :
إحساس حارق عند التبول
كثرة التبول
البول عكر أو غامق
رائحة قوية للبول
شعور بعدم اكتمال إفراغ المثانة
آلام الحوض
على الرغم من أن عدوى المسالك البولية يمكن أن تصيب أي شخص ، إلا أن النساء أكثر عرضة للإصابة. وذلك لأن مجرى البول ، الأنبوب الذي ينقل البول من المثانة ، يكون أقصر عند النساء منه عند الرجال. هذا يسهل على البكتيريا الدخول والوصول إلى المثانة
في الواقع ، ما يقرب من نصف جميع النساء سيعانين من التهاب المسالك البولية في مرحلة ما من حياتهن
تستخدم المضادات الحيوية لعلاج عدوى المسالك البولية وتستخدم أحيانًا بجرعات منخفضة على المدى الطويل لمنع تكرارها
هناك أيضًا عدة طرق طبيعية للوقاية من العدوى وتقليل خطر تكرارها.
إليك أفضل 5 علاجات منزلية لمحاربة التهاب المسالك البولية.
1. اشرب الكثير من السوائل
تم ربط حالة الترطيب بخطر الإصابة بعدوى المسالك البولية.
وذلك لأن التبول المنتظم يمكن أن يساعد في طرد البكتيريا من المسالك البولية لمنع العدوى
شرب الكثير من السوائل يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية عن طريق زيادة التبول ، مما يساعد على إزالة البكتيريا من المسالك البولية.
2. زيادة تناول فيتامين سي
تظهر بعض الأدلة أن زيادة تناولك لفيتامين سي يمكن أن يحمي من التهابات المسالك البولية.
وجدت الدراسة أن فيتامين سي له تأثير وقائي ، حيث يقلل من خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية بأكثر من النصف لدى أولئك الذين يتناولون فيتامين سي مقارنة بمجموعة التحكم
3. اشرب عصير التوت البري غير المحلى
الشرب عصير التوت البري غير المحلى هو أحد أكثر العلاجات الطبيعية شهرة لعلاج التهابات المسالك البولية.
يعمل التوت البري عن طريق منع البكتيريا من الالتصاق بالمسالك البولية ، وبالتالي منع العدوى
4. خذ بروبيوتيك
يمكن أن تساعد البروبيوتيك في الوقاية من عدوى المسالك البولية عند استخدامها بمفردها أو بالاشتراك مع المضادات الحيوية.
5. ممارسة هذه العادات الصحية
التبول المتكرر وبعد العلاقة الحميمة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالتهاب المسالك البولية. قد يؤدي استخدام مبيدات النطاف ومسحها من الخلف إلى الأمام إلى زيادة خطر الإصابة بالتهاب المسالك البولية.
ما هي التهابات المسالك البولية؟
يعد التهاب المسالك البولية هو التهاب يصيب أي جزء من الجهاز البولي، بما في ذلك الكلى والحالب والمثانة أو مجرى البول
تشمل الأعراض الشائعة لالتهاب المسالك البولية :
إحساس حارق عند التبول
كثرة التبول
البول عكر أو غامق
رائحة قوية للبول
شعور بعدم اكتمال إفراغ المثانة
آلام الحوض
على الرغم من أن عدوى المسالك البولية يمكن أن تصيب أي شخص ، إلا أن النساء أكثر عرضة للإصابة. وذلك لأن مجرى البول ، الأنبوب الذي ينقل البول من المثانة ، يكون أقصر عند النساء منه عند الرجال. هذا يسهل على البكتيريا الدخول والوصول إلى المثانة
في الواقع ، ما يقرب من نصف جميع النساء سيعانين من التهاب المسالك البولية في مرحلة ما من حياتهن
تستخدم المضادات الحيوية لعلاج عدوى المسالك البولية وتستخدم أحيانًا بجرعات منخفضة على المدى الطويل لمنع تكرارها
هناك أيضًا عدة طرق طبيعية للوقاية من العدوى وتقليل خطر تكرارها.
إليك أفضل 5 علاجات منزلية لمحاربة التهاب المسالك البولية.
1. اشرب الكثير من السوائل
تم ربط حالة الترطيب بخطر الإصابة بعدوى المسالك البولية.
وذلك لأن التبول المنتظم يمكن أن يساعد في طرد البكتيريا من المسالك البولية لمنع العدوى
شرب الكثير من السوائل يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية عن طريق زيادة التبول ، مما يساعد على إزالة البكتيريا من المسالك البولية.
2. زيادة تناول فيتامين سي
تظهر بعض الأدلة أن زيادة تناولك لفيتامين سي يمكن أن يحمي من التهابات المسالك البولية.
وجدت الدراسة أن فيتامين سي له تأثير وقائي ، حيث يقلل من خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية بأكثر من النصف لدى أولئك الذين يتناولون فيتامين سي مقارنة بمجموعة التحكم
3. اشرب عصير التوت البري غير المحلى
الشرب عصير التوت البري غير المحلى هو أحد أكثر العلاجات الطبيعية شهرة لعلاج التهابات المسالك البولية.
يعمل التوت البري عن طريق منع البكتيريا من الالتصاق بالمسالك البولية ، وبالتالي منع العدوى
أظهرت دراسة أخرى أن تناول منتجات التوت البري قد يقلل من عدد التهابات المسالك البولية في السنة ، خاصة بالنسبة للنساء اللواتي يعانين من عدوى المسالك البولية المتكررة
4. خذ بروبيوتيك
يمكن أن تساعد البروبيوتيك في الوقاية من عدوى المسالك البولية عند استخدامها بمفردها أو بالاشتراك مع المضادات الحيوية.
5. ممارسة هذه العادات الصحية
التبول المتكرر وبعد العلاقة الحميمة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالتهاب المسالك البولية. قد يؤدي استخدام مبيدات النطاف ومسحها من الخلف إلى الأمام إلى زيادة خطر الإصابة بالتهاب المسالك البولية.