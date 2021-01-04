التنمية المحلية تشيد بالتزام المواطنين في أول أيام تطبيق غرامة الـ 50 جنيها ..فيديو

قال الدكتور خالد قاسم ، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية ، إنه خلال أول أيام تطبيق الغرامة على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية ، بالأمس ، كان هناك التزام شديد من المواطنين ، بارتداء الكمامات ، واتباع التعليمات الوقائية ، موضحا أنه كان هناك انتشارا كبيرا للمديرات والمسؤولين بالشارع .





وأشار الدكتور خالد قاسم ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يامصر" ، والمذاع على فضائية القناة الأولى، إلى أنه تم رصد 443 مخالفة فورية ، على مستوى محافظة القاهرة ، و463 مخالفة فورية ، بمحافظة القليوبية ، و200 مخالفة فورية ، بمحافظة الفيوم ، وباقي المحافظات بمتوسط عام 100 مخالفة فقط .





واسترسل المتحدث باسم التنمية المحلية أن تعاون الإعلام مع الدولة ، أثمر عن توعية المواطنين ، وظهور هذا الكم من الالتزام ، في أول يوم من تطبيق الغرامة .





وأكمل أن الغرامات لا تطبق سوى في الأماكن العامة والمغلقة ، موضحا أنها لا تطبق على سائقي السيارات الخاصة والأماكن المفتوحة .





وشدد على ضرورة الإلتزام بإرتداء الكمامة ، بالأسواق ، والنوادي ، والأماكن التي يتواجد بها أكثر من شخص ، حتى لا يضع المواطن نفسه ، تحت طائلة الغرامات .



