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التنمية المحلية تشيد بالتزام المواطنين في أول أيام تطبيق غرامة الـ 50 جنيها ..فيديو

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:06 ص
إلتزام بالإجراءت
إلتزام بالإجراءت الإحترازية
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نورهان رأفت
قال الدكتور خالد قاسم ، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية ، إنه خلال أول أيام تطبيق الغرامة على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية ، بالأمس ، كان هناك التزام شديد من المواطنين ، بارتداء الكمامات ، واتباع التعليمات الوقائية ، موضحا أنه كان هناك انتشارا كبيرا للمديرات والمسؤولين بالشارع .

وأشار الدكتور خالد قاسم ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يامصر" ، والمذاع على فضائية القناة الأولى، إلى أنه تم رصد 443 مخالفة فورية ، على مستوى محافظة القاهرة ، و463 مخالفة فورية ، بمحافظة القليوبية ، و200 مخالفة فورية ، بمحافظة الفيوم ، وباقي المحافظات بمتوسط عام 100 مخالفة فقط .

واسترسل المتحدث باسم التنمية المحلية أن تعاون الإعلام مع الدولة ، أثمر عن توعية المواطنين ، وظهور هذا الكم من الالتزام ، في أول يوم من تطبيق الغرامة .

وأكمل أن الغرامات لا تطبق سوى في الأماكن العامة والمغلقة ، موضحا أنها لا تطبق على سائقي السيارات الخاصة والأماكن المفتوحة .

وشدد على ضرورة الإلتزام بإرتداء الكمامة ، بالأسواق ، والنوادي ، والأماكن التي يتواجد بها أكثر من شخص ، حتى لا يضع المواطن نفسه ، تحت طائلة الغرامات .

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