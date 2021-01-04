ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تعيين 5226 شابًا واستخراج 2009 قياس مستوى مهارة بالشرقية

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:55 ص
صدى البلد
Advertisements
هيثم سعد الدين
 أعلن محمد سعفان ، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية بتعيين 5226 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 49 من ذوى القدرات من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن توفير 396 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة .

وأشار مدحت الغمراوى مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر نوفمبر الماضي - إلى أنه في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة  تم تسجيل 602 عامل جديد ، وصرف رعاية اجتماعية بإجمالي 90 ألف جنيه  لـ  29 عاملًا كمنحة مولود، و4  منح زواج ، و7 منح وفاة ، فضلا عن  تقديم  الرعاية الصحية لعاملين من وحدة العمالة غير المنتظمة  بالمديرية.

وقال : إن المديرية قامت باستخراج 2009 شهادة قياس مستوى المهارة ، ومثلهم رخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وفي مجال السلامة والصحة المهنية  قامت المديرية  بالتفتيش على  453 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر عن تحرير 185 محضر سلامة و 51 حالة غلق إداري ، وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1189 منشأة، وأسفر عن تحرير 718 محضرًا ، فضلًا عن التفتيش على 446 منشأة يعمل بها أطفال ، وأسفر عن تحرير 7 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

أما في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج ، أوضح أن المديرية قامت بالتفتيش على 15 شركة ، وإعتماد 81 عقد عمل بالخارج ، ومراجعة 379 تفويض ووكالة لشركات بها 501 فرصة عمل .

وأشار مدير المديرية إلي أنه تم استخراج 8 تراخيص عمل الأجانب يعملون فى نطاق المحافظة ، وتجديد 14 ترخيصا اخر، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقًا لأحكام القانون .
 
 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

القوى العاملة: تعيين 466 شابًا واستخراج 420 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة حرفة بالأقصر

في تقرير سعفان من المنوفية: تعيين 1955 شابًا.. منهم 30 من ذوي القدرات.. واستخراج 1500 شهادة قياس مستوى مهارة وترخيص مزاولة الحرفة

القوى العاملة: تعيين 5766 شابًا بالقاهرة بينهم 57 من ذوي القدرات

القوى العاملة: تعيين 6435 شابًا من بينهم 16 من ذوى القدرات بالشرقية

من بينهم 6 من ذوي الهمم.. القوى العاملة تعلن تعيين 1187 شابًا بالبحيرة

القوي العاملة: تعيين 589 شابًا واستخراج 424 شهادة مهارة وحرفة بالمنيا

ترشيحاتنا

فيديو جراف.. الأمير النائم يتحرك بعد 15 سنة غيبوبة

لبنان على أعتاب كارثة صحية.. واتجاه لفرض إغلاق عام بسبب كورونا

بدون مضادات حيوية..علاجات سريعة لنزلات البرد

فى ذكرى وفاتها.. تعرف على عدد زيجات دولت أبيض

تعافي نجم الفريق.. نبأ سار للجماهير من مران الأهلي

إغلاق طريقي بلبيس الصحراوي والفيوم بسبب الشبورة الكثيفة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سيارة شيفروليه بيك أب الكهربائية الجديدة كليا

99عند نقص الأكسجين.. اتبع هذه الإسعافات الأولية لإنقاذ المصاب من الاختناق

بعد الصورة الأخيرة.. إطلالات رومانسية مثيرة تجمع ياسمين صبري بزوجها