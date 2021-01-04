حياة كريمة| محافظ المنيا يراجع خطة تطوير 5 مراكز في الـ"1000 قرية"..صور

ناقش اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الخطط المقترحة المقدمة من الوحدات المحلية ومديريات الخدمات والجهات المعنية، لتحديد الموقف العام لخطط التنمية المتكاملة للمراكز المستهدفة بالمحافظة، ضمن مبادرة "حياة كريمة" واستهداف 1000 قرية على مستوى الجمهورية، للتأكد ان اعمال التطوير ستشمل جميع المجالات وتوصيل كافة الخدمات.





جاء ذلك بحضور، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، اللواء أحمد جبريل السكرتير المساعد للمحافظة، رؤساء المراكز والمدن المستهدفة ومسؤولي القطاعات الخدمية المقرر ادراجها في الخطط وأعضاء لجنه التخطيط المحلي.









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قال المحافظ ، ان اللقاء يأتي تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، بالعمل على تطوير 1381 قرية جديدة على مستوى الجمهورية ، والتي تستهدف تطوير 50 مركزا على مستوي محافظات الجمهورية ، موضحا أن نصيب محافظة المنيا منها 5 مراكز وهم (العدوة – مغاغة – ابوقرقاص – ملوي – ديرمواس) ، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري لرفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية ، وفقا لرؤية مصر 2030 ، مؤكدا انه تم الانتهاء من المخطط الخاص بمركز ابوقرقاص، حيث ستكون بداية التنفيذ بتطوير قري مركز ابوقرقاص





وأضاف المحافظ ، أن أعمال التطوير ، ستشمل العديد من المحاور والتي تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات والتي تشمل (التعليم والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي والشباب والرياضة والطرق) بالإضافة لتطوير الوحدات الصحية ووحدات الاسعاف ورفع كفاءة الطرق وشبكات الري من ترع ومصارف والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية .





ووجه المحافظ ، بضرورة مراجعة كافة الاحتياجات وإنجاز المتطلبات الخاصة ببدء تطوير المراكز المستهدفة ، ووضع كافة الآليات والدراسات، بالتنسيق بين جميع القطاعات، مؤكدًا على تذليل كافة العقبات لتحقيق كافة جوانب التنمية المستدامة ، والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات لوضع خطة شاملة للتطوير مع التركيز على الخدمات التي تستهدف اكبر عدد من المواطنين .