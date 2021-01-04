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رياضة

بعد تعافيه من كورونا .. محمود علاء ينتظم في تدريبات الزمالك

الإثنين 04/يناير/2021 - 03:03 م
محمود علاء
محمود علاء
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
انتظم محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا على استاد عبداللطيف أبورجيلة، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

 
وشارك "علاء" في تدريبات الفريق بعد ظهور نتيجة المسحة الطبية الثانية التأكيدية للكشف عن فيروس كورونا والتى جاءت سلبية .

يذكر أن محمود علاء تعرض للإصابة بفيروس كورونا بعد خضوعه لمسحة طبية قبل مواجهة جازيللي التشادي بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 9 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام.

جدير بالذكر أن الفريق افتتح مشواره في بطولة الدوري بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بيراميدز إيجابيا بهدف لمثله، وبعدها فاز على سموحة بهدفين دون رد، ثم فاز على إنبي بهدفين لهدف.
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