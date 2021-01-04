حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية .. إغلاق عدد من المحال وتوقيع غرامات مالية للمخالفين شرق الإسكندرية

قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، اليوم الإثنين، حملة مكبرة بنطاق حى المنتزة ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت رئيس الحي، حيث تضمنت الحملة التفتيشية المرور على عدد من الكافيهات والمطاعم والمنشآت التجارية بنطاق الحى.





هذا وأسفرت الحملة علي إغلاق وتشميع بعض المحال وتوقيع غرامات مالية فورية لعدم الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية، بعدد من الكافيهات والمحال التجارية.





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وخلال الحملة تم إعدام كمية من الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى ،وتحرير محاضر بشأن عدم وجود إشتراطات صحية، وتخزين وعرض سلع غذائية بدون بيانات.كما تم التحفظ على بعض العينات من المواد الغذائية لفحصها والتأكد من سلامتها للإستخدام الآدمى حفاظا على سلامة المواطنين.





وفى سياق متصل، تم المرور على موقف الأتوبيسات المكيفة بميدان المندرة وتم رصد بعض الأشخاص المخالفين لقرار رئاسة مجلس الوزراء بعدم إرتداء الكمامات وذلك في الطريق العام، وتطبيق الغرامة المقررة عليهم.





كما تم رفع الاشغالات والتحفظ على عدد من المضبوطات التى تشغل حرم الطريق العام فضلا عن إزالة كافة التند والسقائف المخالفة.





علي الصعيد ذاته؛ تم التأكيد على إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتنبيه على العاملين بالكافيهات والمحال التجارية بالإلتزام بوسائل الوقاية وعلى رأسها الكمامات، حرصا على سلامة المواطنين.





شارك في الحملة ممثلون من ( الطب البيطرى، مديرية الشئون الصحية بالمنتزة، الإدارة العامة للرصد البيئى بالمحافظة، ومديرية التموين، مديرى وممثلى الإدارات المعنية بالحى.









يأتي هذا تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف ومواصلة الحملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وفقا لتعليمات مجلس الوزراء.



