وكيل تعليم أسوان يجتمع بعدد من مدربى الأكاديمية المهنية للمعلمين.. صور

عقد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان اجتماعًا بعدد من المدربين المعتمدين بالأكاديمية المهنية للمعلمين، بحضور عبد الكريم لطفى مدير عام التعليم العام، ومنال غريب مدير فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بأسوان.





ويأتي هذا الاجتماع علي خلفية إجتماع سابق عقده وكيل الوزارة بالحضور طالبهم خلاله بتفعيل دور الأكاديمية بشكل جديد وغير تقليدى لخدمة أكبر عدد من العاملين بتعليم أسوان وذلك من خلال دورات تدريبية يستفيد منها المعلم أو المستهدف ليس فقط فى عمله بل فى حياته الشخصية أيضًا ولتكن البداية بموضوع (فن الإتيكيت فى مخاطبة القيادات التعليمية)، ومن هذا المنطلق عكف المدربين خلال الفترة الماضية على إعداد مادة تدريبية تتناول هذا الموضوع من خلال سلسلة من الاجتماعات واللقاءات بينهم.





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وقد أسفرت هذه الاجتماعات عن (عرض تقديمى) قام باستعراضه المدربين خلال إجتماع اليوم، وتناولت شرائح العرض فن الإتيكيت فى المخاطبة بداية من إلقاء التحية والجلوس حتى إنهاء اللقاء أو المقابلة.





وبنهاية العرض قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير للحضور على الجهد المبذول فى إعداد المادة المعروضة، مبديًا بعض الملاحظات التى دارت حول بعض التفاصيل التى أهملها أو لم يتطرق لها العرض التقديمى بشكل تفصيلى مثل، إغفال العرض مثلًا لتناول المظهر الملائم للمعلم أو الحد الأدنى من مظهره، فكان يجب أن يوضح أبسط الأشياء التى يجب توافرها فى مظهر المعلم، وكذلك طريقة حديثه سواء مع رئيسه أو الآخرين، كذلك النصائح التى تم تقديمها داخل العرض أهملت الجانب الدينى سواء الإسلامى أو المسيحى، رغم أن هدف التدريب تغيير سلوكنا فى ظل تعاليم ديننا.





وبالنسبة للجزء الخاص بالمكاتبات الإدارية، رغم أن العرض تناول أنواع المكاتبات وأهميتها وطرق صياغتها، إلا أنه لم يوضح (مين هيخاطب مين) بمعنى كيف تكون المكاتبة من المعلم إلى مدير المدرسة، ومن مدير المدرسة إلى مدير الإدارة، ومن مدير الإدارة إلى وكيل المديرية أو المدير العام، ومن المعلم أو العامل بالحقل التعليمى إلى وكيل المديرية أو مدير المديرية ...إلخ. والعكس أى (من الرئيس إلى المرؤس)، وعرض نماذج استرشادية (خاطئة وأخرى صحيحة فى المكاتبات) على المتدربين، حتى يستطيع المتدرب معرفة القالب الصحيح للمكاتبة، سواء كانت المكاتبة (مقترح - مشكلة - تقرير - شكوى - شكر - اعتذار - دعوة....إلخ)





وبنهاية الاجتماع قدم وكيل الوزارة التربية والتعليم الشكر لجميع الحضور، مؤكدًا أنه سيكون هناك اجتماع آخر بهم بحضور عدد من المستهدفين.