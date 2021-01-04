مدير سوق السيارات بمدينة نصر: مبادرة الإحلال هي تكملة الوجهة الحضارية للدولة

قال العميد إبراهيم إسماعيل، المدير التنفيذي لأسواق القاهرة للسيارات المستعملة إن الرئيس عبدالفتاح يريد تكملة الوجهة الحضارية للدولة بالكامل بعد افتتاحه المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة اليوم. السيسي





وأضاف إسماعيل في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " أن الدولة المصرية قامت بإنشاء طرق جديدة، ولذلك تحتاج إلى سيارات جديدة وصديقة للبيئة تسير عليها.





وأوضح إسماعيل أن السيارات القديمة تؤذى الطريق من حيث تلوث البيئة بالإضافة إلى الزحام الشديد الذي تسببه هذه المركبات والحوادث التي تتسبب فيها أيضًا.





وتابع إسماعيل أن مبادرة الإحلال والتخريد تعتبر نقلة حضارية محترمة، ويريد الرئيس السيسي منها تجميل الصورة بأكملها من خلال الطرق والمركبات التي عليها.





وأكد إسماعيل أن المواطن المصري سيستفيد بتقسيط مريح وفوائد قليلة للغاية من خلال هذه المبادرة وكل هذا يصب في مصلحته أولًا، كما أن السيارات المستعملة التي فوق موديل 2000 سينخفض ثمنها إلى سعر عادل.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح صباح اليوم المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة".





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع علي خطط وبرامج الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة في إطار المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، خاصة برامج التمويل والتسهيلات المتعددة المتاحة للمواطنين، والتعريف بجوانب المبادرة وعوائدها المالية والاقتصادية والبيئية، وما قامت به الدولة من بنية أساسية متكاملة لمنظومة خدمة السيارات التي تعمل بالغاز، وذلك اثناء تفقد سيادته للجناح الحكومي الذي ضم وزارات التجارة والصناعةً، المالية، الإنتاج الحربي، البترول، التنمية المحلية، البيئة، الداخلية، النقل، بالإضافة الي البنك المركزي والهيئة العربية للتصنيع.





كما تفقد الرئيس اجنحة كبري الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في هذا المجال، حيث اطلع سيادته علي احدث النماذج والطرازات للمركبات التي تعمل بالغاز أو تلك المعدلة، وكذلك الحلول المتكاملة لعملية تموين المركبات بالغاز وآخر التطورات في تلك الصناعة.



