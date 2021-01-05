أخبار التوك شو: أحمد موسى يعلن كواليس المصالحة مع قطر.. وتامر أمين يكشف حصيلة غرامات مخالفي ارتداء الكمامات

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة التي تناقش العديد من الموضوعات أبرزها الآتي:





أكد المهندس عبد المنعم القاضى، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن القيادة السياسية مهتمة بتحويل السيارات من بنزين إلى غاز طبيعي، ولكن حتى الآن لم تنتج أي سيارة تعمل بالغاز مباشرة، موضحا أن جميع السيارات تعمل بالبنزين ثم تحول إلى الغاز.





وأشار عبد المنعم القاضي، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" عبر فضائية قناة القاهرة والناس، إلى أن فوائد تحويل السيارات من بنزين إلى غاز طبيعي متعددة وأهمها أن قيمة استهلاك الوقود ستنخفض 50% والراكب سيستفيد والبيئة ستصبح نظيفة.









قال الدكتور محمود عبد المجيد استشاري الأمراض الصدرية، إن الدولة المصرية تهتم بتوفير الأكسجين لـ الحالات المصابة بـ فيروس كورونا .





وأضاف محمود عبد الحميد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن الأمراض الصدرية تعتبر الأكثر شيوعا في الاونة الأخيرة وتوافر الأكسجين أمر في غاية الأهمية.





وتابع محمود عبد الحميد:" الأمراض الصدرية تتسبب في التهابات في الرئة مما يؤدي إلى نقص نسبة الأكسجين في جسم الانسان والأكسجين له أولوية كبيرة في الآونة الحالية والفترة المقبلة ".









استنكر الإعلامي أحمد موسى، ارتفاع أسعار أنابيب الأكسجين في الفترة الماضية، مؤكدا «لا يمكن أن يكون تجارة في وقت مواجهة الأمراض والأوبئة».





وأضاف أحمد موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن التاجر الذي يغالي في أسعار الأنابيب يجب معاقبته بالقانون؛ حتى يتم توفير الأنابيب للمصابين والمحتاجين من المصريين الخاضعين العزل المنزلي.









عرض الإعلامي أحمد موسى، أغنية "تسلم الأيادي" نكاية في جماعة الإخوان الإرهابية، ودويلة قطر التي تدعم الجماعات الإرهابية.





وأكد أحمد موسى، أن مصر دولة حرة في قراراتها الداخلية والخارجية، ولا تسدد فواتير لأحد وتفعل القيادة المصرية ما فيه الصالح لمصر والشعب المصري؛ مرددا:« رسالتي للرئيس السيسي تسلم الايادي».





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الإعلام الإخواني سواء القطري أو التركي تراجع عن الهجوم عن السعودية الشقيقة عقب صدور الأوامر بعدم مهاجمة السعودية.









قال الإعلامي تامر أمين ، إن الشعب المصري لم يستمع إلى نصائح ارتداء الكمامة إلا بعد توقيع غرامة عدم الالتزام بارتدائها في جميع الأماكن العامة والحكومية مؤكدا أن جميع المتخصصين كانوا دائما حديثهم يؤكد أهمية ارتداء الكمامة.





وأضاف تامر أمين خلال برنامجه آخر النهار المذاع على قناة النهار، قائلا: أشعر أن المواطن المصري معه كمامة واي فاي وعند السؤال على الكمامة تكون الإجابة إنني أضعها في جيبي، لافتا إلى أن جميع المواطنيين التزموا بارتداء الكمامات منذ يوم الأحد 3 يناير بسبب تطبيق الغرامة.





قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر دولة حرة في قراراتها الداخلية والخارجية، ولا تسدد فواتير لأحد، وتفعل القيادة المصرية ما فيه الصالح لمصر والشعب.





وأضاف أحمد موسى خلال حلقة اليوم ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الإعلام الإخواني سواء القطري أو التركي تراجع عن الهجوم عن السعودية الشقيقة عقب صدور الأوامر بعد مهاجمة السعودية مرة ثانية.





وتابع أحمد موسى، "الإعلام القطري تحول 360 درجة وبعد أن كان يهاجم السعودية أصبح يشيد بها"، موضحًا «مفيش إعلامي إخواني عنده رجولة.. محدش يقدر يغلط في الامير محمد بن سلمان كما كان يفعلها قبل ذلك».





قال الإعلامي نشأت الديهي، إننا شهدنا اليوم افتتاح أول معرض لتكنولوجيا إحلال وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية هائلة في الحفاظ على البيئة وفي مجال توطين الصناعة الصديقة للبيئة، وفي تغير شكل مصر في النقل، ويساهم في توفير أموال هائلة بتخفيض التكلفة لما يصل لـ 50% من استخدام الغاز الطبيعي بدلًا من الوقود، إلى جانب إنتاج سيارات مجهزة منذ البداية للعمل بالغاز الطبيعي.





أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أن الزيادة فى استخدام الأكسجين أصبح بروتوكول العلاج المحدث، مؤكدة أن المبادرات الرئاسية عملت على تحسين صحة المواطنين على مدار العامين الماضيين.





وأضافت زايد خلال تصريحات لها لفضائية اكسترا نيوز أن فريق برنامح 100 مليون صحة يتابع حالات العزل المنزلى ونقدم لهم العلاج سواء بالمراكز أو المستشفيات والقوافل العلاجية المنتشرة.





وتابعت وزيرة الصحة أنه خلال الفترة الأخيرة أصبح هناك حالات كثيرة تعمل على العزل المنزلي والعلاج من قبل طبيب متخصص ولكن قد تكون هناك حالات لكبار السن يجب أن تتابع بشكل أدق.





علقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، على ما يتردد بشأن أزمة في ضخ الأكسجين في المستشفيات العزل لمصابي فيروس كورونا.





وأكدت هالة زايد، "لو تأخر وصول الأكسجين أو هناك مشكلة في أحد المستشفيات يتم التواصل مع مدير المستشفى والعمل على حل المشكلة".





وتابعت هالة زايد، أن البيانات الخاصة بالمستشفيات يتم تحديثها كل 6 ساعات لنتأكد من عدد المرضى والأسرة والمستشفيات بكل محافظة، مشيرة إلى أنه تتم قراءة نسبة الأكسجين الموجودة، وأن الغرفة المركزية بكل محافظة نستطيع من خلالها قراءة البيانات.





كشف محمد معيط وزير المالية، دور الوزارة في إحلال السيارات المتقادمة خلال الفترة الأخيرة بالنسبة للميكروباص والملاكي والتاكسي، مؤكدا أنه عام 2008 حدث تعديل في قانون المرور وبعدها قامت الوزارة بإحلال السيارات المتقادمة.





وقال معيط، أثناء افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي معرض تكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، إن فكرة الإحلال تعتمد على أن السيارات التي يمر عليها 20 عاما، لافتا إلى أنه السيارات التي يتم تخريدها يتم طمس الشاسية والماتور وفرم السيارة.