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سيارات

تعديلات بالجملة.. بورشه 911 تحصل على حزمة ترقيات خارقة.. صور

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:59 ص
.تعديلات بالجملة..
.تعديلات بالجملة.. بورشه 911 تحصل على حزمة ترقيات خارقة |صور
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صبري طلبه
كشفت شركة "منهارت" الألمانية المتخصصة في مجال تعديل السيارات، عن حزم جديدة من التعديلات والتي تعزز من قدرات السيارة بورشه 911 وتجعلها أكثر قوة من ناحية المظهر والإمكانيات الخارقة الخاصة بعالم التسارع والانطلاق.


اعتمدت الشركة على تقديم عنصر القوة بشكل كبير، والذي يمنح السيارة مضاعفة في انتاج الطاقة، فجعلت بورشه 911 تتخلى عن قدرات محركها الاساسي والذي كان يعمل على إنتاج 572 حصانا وعزم دوران 700 نيوتن/متر، ليحل مكانة النسخة الخارقة والتي تستطيع أن تولد قوة قدرها 850 حصانا، وعزم دورات يبلغ 1100 نيوتن/متر، أي تبلغ الزيادة المقدرة نحو 278 حصانا.



وبفضل هذه الإمكانيات المذهلة، يمكن للسيارة بورشه 911 أن تحقق قوة تسارع تجعلها تنطلق من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 2.4 ثانية فقط، بينما تبلغ سرعتها القصوى نسبة 330 كم/ساعة.


حصلت السيارة على تصميم انسيابي أنيق، وعجلات Michelin Pilot Sport 4 S الفاخرة، والتي تتوسطها جنوط معدنية ذات تصميم هندسي فريد متعدد الأضلاع باللون الأسود ويتوسطه إطار أصفر اللون، إلى جانب علبة المكابح التي تتخذ نفس اللون.


تقدمت أيضا بورشه 911 بمنظومة عادم رباعية، وسبويلر رياضي عريض، يعزز من قدرات السيارة على مواجهة الحركة الديناميكية للهواء، بالإضافة إلى مصابيح خلفية نحيفة وعواكس ضوئية أعلى الصادم الخلفي، بخلاف مقدمة السيارة الساحرة معادة بورشه، والتي حصلت على مصابيح أمامية بيضاوية الشكل، وزعانف أرضية أسفل الصادم الأمامي، وفتحات تهوية على جانبي السيارة.
تعديلات بالجملة.. بورشه 911 تحصل على حزمة ترقيات خارقة.. صور
تعديلات بالجملة.. بورشه 911 تحصل على حزمة ترقيات خارقة.. صور
تعديلات بالجملة.. بورشه 911 تحصل على حزمة ترقيات خارقة.. صور
تعديلات بالجملة.. بورشه 911 تحصل على حزمة ترقيات خارقة.. صور
تعديلات بالجملة.. بورشه 911 تحصل على حزمة ترقيات خارقة.. صور
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