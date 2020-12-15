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سيارات

بمواصفات شرسة .. انطلاق بورشه 911 جي تي 3 موديل 2021 | صور

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 06:00 ص
بمواصفات شرسة ..
بمواصفات شرسة .. إنطلاق بورشه 911 جي تي 3 موديل 2021 | صور
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صبري طلبه
استطاعت شركة بورشه الالمانية أن تبهرنا بالعديد من الإصدارات وذلك منذ أن أنشئت عام 1931، على يد المهندس النمساوي فارديناند بورشيه، لتنطلق منذ ذلك الوقت بقدرات خاصة و بإطلالات مبهرة تجعلها درة فريدة تتألق على مر العقود.

حصلت بورشه 911 جي تي 3 موديل 2021 على حزمة جديدة من التحسينات، فزودت بمحرك سداسي الأسطوانات، بسعة 4 لتر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 510 حصان، كما حصلت السيارة على هيكل مميز ليصبح عرضها الخلفي 1.902 مم، أي أكبر من الموديل السابق بـنسبة 28 مم، و بمقدمة بلغ قياسها 1.920 مم، لتكون نموذج رائع لسباقات جي تي، وبفضل هذه القدرات توفر السيارة منظومة قيادة ممتعة ومميزة.

وتمتعت قمرة القيادة بشاشة عدادات رقمية كبيرة، ومقود حركة مصنوع من البلاستيك المقوى بألياف الكربون، مزود بانظمة التحكم المختلفة، مما جعله أشبه بذراع تحكم الطائرات، تمتعت أيضًا بأنظمة تعليق متطورة، وبمظهر انسيابي رائع كعادة سيارات بورشة، معتمدة على مصابيح دائرية، ومنظومة شبكات اعلى غطاء المحرك وعلى جانبي السيارة من الناحية الخلفية، تعطي لها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

وستنطلق هذه السيارة الجديدة في سلسلة من سباقات Cup 2021 الشهيرة، وسيبدأ تسليمها للفرق في فبراير القادم من العام المقبل بعد إطلاقها، كما سيبدأ سعرها من 272.511 دولار أي ما يعادل 1.022.000 ريال سعودي.
بمواصفات شرسة .. انطلاق بورشه 911 جي تي 3 موديل 2021 | صور
بمواصفات شرسة .. انطلاق بورشه 911 جي تي 3 موديل 2021 | صور
بمواصفات شرسة .. انطلاق بورشه 911 جي تي 3 موديل 2021 | صور
بمواصفات شرسة .. انطلاق بورشه 911 جي تي 3 موديل 2021 | صور
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