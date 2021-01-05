مستشار بايدن يهاجم إدارة ترامب بسبب إيران

أكد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أن اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني، لم يفيد مصالح وآمن الولايات المتحدة، مثلما ادعى الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.





وأضاف سوليفان، في تصريحات إلى شبكة "سي ان ان" الأمريكية، أن حصيلة اغتيال سليماني، بدعوى تحقيق صفقة جديدة مع إيران وردع طهران مجرد كلام من قبل إدارة ترامب.





وقال: "كل الوعود التي تلقيناها من هذه الإدارة والتي مفادها أن سياستها ستحقق لنا صفقة أفضل بشأن البرنامج النووي وستمنع إيران عن مواصلة تصرفاتها المتلاعبة في المنطقة، هذه الوعود لم تتحقق".





وتابع: "في الحقيقة، إيران تواصل التصرف بطرق تضر بمصالح الولايات المتحدة وحلفائها ولم يردعها شيء مما تم فعله قبل عام وحتى اليوم".



