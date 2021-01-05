على مدار يومين.. توقيع الكشف على 2163 مواطنا بالمجان خلال قافلة طبية بأسوان.. صور

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان قافلة طبية للكشف المجاني داخل قرية المنصورية التابعة لمركز دراو، حيث استمرت أعمالها لمدة يومين ، ونجحت فى إجراء الكشف الطبي على 2163 مواطنا ومواطنة.





ضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي حيث يأتى تنظيم تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.





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وأقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وبإشراف من الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.





وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد تابع وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيل بمقطورة عند الكيلو 45 أمام قرية بنبان بالطريق الصحراوي الغربي أسوان / القاهرة والذي نتج عنه وفاة شخصين ، وإصابة ١٧ شخصا أخر من السودان الشقيق حيث تم نقلهم لمستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية ، والخضوع للرعاية الطبية ، بينما تم نقل الجثامين لمشرحة أسوان العمومية لتكون تصرف النيابة العامة والتى ستتولي التحقيق للوقوف على أسباب الحادث.





من جانبه أكد محافظ أسوان أن الطريق الصحراوي لم يشهد أي غلق جزئي أو كلي نتيجة هذا الحادث المرورى حيث تم رفع الأتوبيس رقم ( ب. ي. ج ١٢٩) وسيارة النقل رقم ( هـ . س. ل ٢١٥٨ ) على جانبي الطريق فور وقوع الحادث، مناشدًا السائقين المترددين على الطرق السريعة الالتزام بالسرعات المقررة والقواعد والأرشادات المرورية لتفادي وقوع أي حوادث تهدد أرواحهم وسلامتهم وسلامة الركاب من المواطنين .





وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعلن أنه جارى التنسيق مع وزارة النقل وجهاز التعمير لإنشاء طريق دائرى بطول 7 كم يربط الطريق الإقليمى الشرقى الجارى تنفيذه بطول 23 كم بنظام البلاطات الخرسانية وبتكلفة 593 مليون جنيه بمحور وكوبرى الخزان البديل الحر الجارى تنفيذه بطول 5,5 كم مما يساهم فى خلق محور مرورى جديد يمتد من جنوب شرق المدينة إلى غربها وخاصة لتحويل حركة النقل الثقيل من داخل المدينة سواء لمنتجات المحاجر أو مصنع كيما .