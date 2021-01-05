وفاة 2 وإصابة 17 آخرين.. محافظ أسوان يتابع حادث الطريق الصحراوى

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيل بمقطورة عند الكيلو 45 أمام قرية بنبان بالطريق الصحراوي الغربي أسوان / القاهرة والذي نتج عنه وفاة شخصين ، وإصابة ١٧ شخص أخر من السودان الشقيق حيث تم نقلهم لمستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية ، والخضوع للرعاية الطبية ، بينما تم نقل الجثامين لمشرحة أسوان العمومية لتكون تصرف النيابة العامة والتى ستتولي التحقيق للوقوف على أسباب الحادث .





ومن جانبه أكد محافظ أسوان على أن الطريق الصحراوي لم يشهد أي غلق جزئي أو كلي نتيجة هذا الحادث المرورى حيث تم رفع الأتوبيس رقم ( ب. ي. ج ١٢٩) وسيارة النقل رقم ( هـ . س. ل ٢١٥٨ ) على جانبي الطريق فور وقوع الحادث.





مناشدًا السائقين المترددين على الطرق السريعة بالألتزام بالسرعات المقررة والقواعد والأرشادات المرورية لتفادي وقوع أي حوادث تهدد أرواحهم وسلامتهم وسلامة الركاب من المواطنين .









وكان قد أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن أنه جارى التنسيق مع وزارة النقل وجهاز التعمير لإنشاء طريق دائرى بطول 7 كم يربط الطريق الإقليمى الشرقى الجارى تنفيذه بطول 23 كم بنظام البلاطات الخرسانية وبتكلفة 593 مليون جنية بمحور وكوبرى الخزان البديل الحر الجارى تنفيذه بطول 5,5 كم مما يساهم فى خلق محور مرورى جديد يمتد من جنوب شرق المدينة إلى غربها وخاصة لتحويل حركة النقل الثقيل من داخل المدينة سواء لمنتجات المحاجر أو مصنع كيما .





وأقرأ أيضًا:حيث وجه المحافظ بعمل إستطلاع ميدانى ودراسة متكاملة لمسار المحور الدائرى الجديد ليساهم فى القضاء على أى منحنيات خطرة تهدد أرواح وسلامة المواطنين والمركبات المترددة على هذا المحور والذى سيعمل على فتح المجال أمام المجمعات الصناعية الكبرى مثل مصنع كيما 2 والأسمنت والرخام والجرانيت وغيرها إلى تصدير منتجاتها عبر موانئ البحر الأحمر من خلال طريق برنيس / أسوان والذى سيربطه المحور بهذه المجعمات الصناعية ، علاوة على أن ذلك سيساهم في زيادة الصادرات والقدرة التنافسية لها .