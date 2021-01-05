شاهد.. فاعليات اليوم الثاني لمعرض تكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات.. فيديو وصور

شهد اليوم الثاني لفعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين الراغبين بالاشتراك في مبادرة وتحويل المركبات .





وضمّ المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة ثلاثين شركة لصناعة السيارات تقدم عددا من نماذج السيارات للمواطنين الذين يريدون الاستفادة من المبادرة.





قال ياسر جابر المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والصناعة إن المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، يقدم من خلال مبادرته تقسيط علي السيارات الجديدة تصل إلي 10 سنوات بفائدة لا تتعدى 3%.





وأضاف "جابر" في تصريحات خاصة لـ صدي البلد أن السيارات القديمة التي مر على صنعها 20 عامًا، تعتبر هي مقدمة السيارة الجديدة، كما أن المبادرة مدتها 3 سنوات لاستفادة اكبر قدر من المواطنين بها .





وأوضح "جابر" أن المبادرة تضم أكثر من 30 شركة لصناعة السيارات بمختلف فئاتها الملاكي والأجرة والاتوبيسات ، والانضمام للمبادرة الدخول الي الموقع الرسمي لها واتباع الخطوات، وتابع جابر أن الفئات العمرية المستفيدة من هذه المبادرة لابد وأن يكون السن من 21 الي 55 عامًا.





قال المهندس إيهاب أبو الفتوح مساعد رئيس مجلس إدارة شركة الأمل لتصميم وتجميع السيارات ان الشركة تساهم في هذه المبادرة بسيارات ركوب ملاكي بأربع طرازات بالإضافة الى سيارات ميكروباص وهى تعمل بالغاز الطبيعي جميعها .





وأضاف أبو الفتوح ان هذه المبادرة من اهم المبادرات المتواجدة حاليا ، ويجب على الجميع المشاركة بها حتى نحصل على بيئة نظيفة ونوفر العملة الصعبة للسلع الاستراتيجية الأخرى .





وأوضح ان المحرك الذى يعمل بالغاز الطبيعي هو نفس الذى يعمل بالبنزين ، ولكن يتم تجهيز المحرك وتعديله لذلك ولا يؤثر على الأداء أو الطاقة التي ينتجها المحرك .





وأكد أبو الفتوح أن هناك دراسة داخل الشركة لطرح طرازات اكثر واكبر خلال الفترة القادمة لكى تستفيد جميع فئات المجتمع .





وقال مهندس إيهاب النجار مدير عام قطاع التسويق بالهيئة العربية للتصنيع على أنه الهيئة العربية للتصنيع شاركت في مبادرة الإحلال و تحويل المركبات للعمل بالطاقة النظيفة بعدة محاور رئيسية أولها دخول أجيال جديدة للهيئة عن طريق تعاقدات تصنيع مشترك مع شركات عالمية لإنتاج أجيال جديدة للمركبات تعمل بصفة أساسية بالغاز الطبيعي .





أما عن المحور الآخر فإنه يوجد مركبات تعتمد بشكل أساسي على التزود بالبنزين او السولار فإن محركات هذه السيارات أصبحت متهالكة بشكل ما، وهذا ما سيؤدي بمالك السيارة إلى عمل صيانة لهذه المحركات وهنا تتدخل الهيئة العربية للتصنيع أثناء عمل صيانة للمحرك وتقوم بتحويله للعمل بالغاز الطبيعي، لتكون النتيجة النهائية كسب سيارة صديقة للبيئة وتحقيق الاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية التي استجدت في مصر الفترة الماضية .





بالإضافة الى تحقيق وجه استفادة كبير للمستهلك المستهلك بتحقيق مسافات بتكلفة أقل مما كان يحدث للمركبة التي تزود بالوقود.





وأضاف المهندس احمد أبو العز مدير إدارة التسويق بشركة غاز تك إحدى شركات قطاع البترول المصري بأن هناك عدة مزايا للتزود بالغاز الطبيعي أولها بأنه صديق للبيئة ونظيف وأمن .





وأوضح ان ما يميز الغاز الطبيعي هو أنه اقتصادي وبالتالي يحصل المواطن الذي يحول سيارته للتزود بالغاز الطبيعي على وفر فيما يزيد عن 50% نظير استخدام البنزين، ودور الشركة هنا هو توجيه المواطنين بمتوسط تكلفة تحويل محرك السيارة وتعريفهم بأنظمة السداد التي تتلاءم مع ظروف كل مواطن على حدة.





كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح أمس المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع علي خطط وبرامج الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة في إطار المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى برامج التمويل والتسهيلات المتعددة المتاحة للمواطنين، والتعريف بجوانب المبادرة وعوائدها المالية والاقتصادية والبيئية، وما قامت به الدولة من بنية أساسية متكاملة لمنظومة خدمة السيارات التي تعمل بالغاز.





تفقد الرئيس السيسي الجناح الحكومي الذي ضم وزارات التجارة والصناعةً، المالية، الإنتاج الحربي، البترول، التنمية المحلية، البيئة، الداخلية، النقل، بالإضافة إلي البنك المركزي والهيئة العربية للتصنيع.





كما تفقد الرئيس أجنحة كبري الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في هذا المجال، حيث اطلع سيادته علي أحدث النماذج والطرازات للمركبات التي تعمل بالغاز أو تلك المعدلة، وكذلك الحلول المتكاملة لعملية تموين المركبات بالغاز وآخر التطورات في تلك الصناعة.