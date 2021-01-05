ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تعرف على طرازات السيارات المشاركة بمبادرة الإحلال والتحويل

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 06:33 م
السيارات المشاركة
السيارات المشاركة في المبادرة
Advertisements
كريم عاطف - ماجدة المهدي - محسن مجدي
شهد اليوم الثاني لفعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، إقبالا كثيفا من قبل المواطنين الراغبين بالاشتراك في مبادرة وتحويل المركبات والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس. 

ضم المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة ثلاثين شركة لصناعة السيارات تقدم عددا من نماذج السيارات 
للمواطنين الذين يريدون الاستفادة من المبادرة. 

واحتوى المعرض على ثماني سيارات "ملاكي" وهي كالتالي : 
فيات من الطراز DOBLO 
نيسان من طرازي SUNNY ، SENTRA 
هيونداي طرازي  ELENTRA HD، ACCENT 
السيارة LADA GRANTA 
السيارة BYD F3
شيفروليه من طرازي OPTRA ، N300

جدير بالذكر أنه كان قد افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الإثنين المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.
 
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع علي خطط وبرامج الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة في إطار المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى برامج التمويل والتسهيلات المتعددة المتاحة للمواطنين، والتعريف بجوانب المبادرة وعوائدها المالية والاقتصادية والبيئية، وما قامت به الدولة من بنية أساسية متكاملة لمنظومة خدمة السيارات التي تعمل بالغاز. 

وكان قد تفقد الرئيس الجناح الحكومي الذي ضم وزارات التجارة والصناعةً، المالية، الإنتاج الحربي، البترول، التنمية المحلية، البيئة، الداخلية، النقل، بالإضافة إلي البنك المركزي والهيئة العربية للتصنيع. 

كما تفقد أيضا الرئيس أجنحة كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في هذا المجال، حيث اطلع سيادته علي احدث النماذج والطرازات للمركبات التي تعمل بالغاز أو تلك المعدلة، وكذلك الحلول المتكاملة لعملية تموين المركبات بالغاز وآخر التطورات في تلك الصناعة. 

وبدأ أمس التقديم الفعلي لإحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي وتخريد القديمة في منطقة الكيلو 10 ونصف بطريق الاسكندرية الصحراوي . 

ويجب على المواطن الذى يريد إحلال سيارته القديمة الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة إحلال السيارات عبر هذا الرابط، وعمل حساب شخصي عليه، ثم بعد ذلك اتباع الخطوات .
تعرف على طرازات السيارات المشاركة بمبادرة الإحلال والتحويل
تعرف على طرازات السيارات المشاركة بمبادرة الإحلال والتحويل
تعرف على طرازات السيارات المشاركة بمبادرة الإحلال والتحويل
تعرف على طرازات السيارات المشاركة بمبادرة الإحلال والتحويل
تعرف على طرازات السيارات المشاركة بمبادرة الإحلال والتحويل
تعرف على طرازات السيارات المشاركة بمبادرة الإحلال والتحويل
تعرف على طرازات السيارات المشاركة بمبادرة الإحلال والتحويل
تعرف على طرازات السيارات المشاركة بمبادرة الإحلال والتحويل
تعرف على طرازات السيارات المشاركة بمبادرة الإحلال والتحويل
تعرف على طرازات السيارات المشاركة بمبادرة الإحلال والتحويل
تعرف على طرازات السيارات المشاركة بمبادرة الإحلال والتحويل
تعرف على طرازات السيارات المشاركة بمبادرة الإحلال والتحويل
تعرف على طرازات السيارات المشاركة بمبادرة الإحلال والتحويل
تعرف على طرازات السيارات المشاركة بمبادرة الإحلال والتحويل
تعرف على طرازات السيارات المشاركة بمبادرة الإحلال والتحويل
تعرف على طرازات السيارات المشاركة بمبادرة الإحلال والتحويل
تعرف على طرازات السيارات المشاركة بمبادرة الإحلال والتحويل
تعرف على طرازات السيارات المشاركة بمبادرة الإحلال والتحويل
تعرف على طرازات السيارات المشاركة بمبادرة الإحلال والتحويل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اطلع على أحدث النماذج.. الرئيس السيسي يفتتح معرض إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة..صور

شاهد.. السيسي يفتتح المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل المركبات للعمل بالطاقة النظيفة

نقل ثقيل تعمل بالغاز الطبيعي.. وزيرة الصناعة تشرح أهداف معرض إحلال السيارات للعمل بالغاز

منح حافز للمشاركين.. وزيرة الصناعة: أسعار السيارات العاملة بالغاز الطبيعي تبدأ من 155 ألفا

السيسي: تشكيل لجنة للتأكد من جودة خدمة تحويل المركبات للعمل بالغاز

حماد: إحلال السيارات القديمة مبادرة انتظرها الشعب كثيرا

ترشيحاتنا

أشرف بن شرقي يغيب عن تدريب الزمالك

بيراميدز يتهم الحكم بالتربص .. إيقاف محمود وادي 8 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

4 فئات ممنوعة من تلقي لقاح كورونا

بالسيارة.. الأمير محمد بن سلمان يصطحب تميم في جولة بـ العلا |شاهد

حقبة جديدة للخرطوم.. بومبيو يوقع رسميا على قرار إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب

كورونا طولت معاه.. شوبير يعلن آخر تطورات الحالة الصحية لـ عمرو السولية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات سيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي استقلها اليوم مع أمير قطر .. صور

طعام مذهل يمد الجسم بكل الفيتامينات

أكثر سيارات كروس أوفر SUV مبيعًا في مصر .. صور