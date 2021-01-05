تعرف على طرازات السيارات المشاركة بمبادرة الإحلال والتحويل

شهد اليوم الثاني لفعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، إقبالا كثيفا من قبل المواطنين الراغبين بالاشتراك في مبادرة وتحويل المركبات والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس.





ضم المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة ثلاثين شركة لصناعة السيارات تقدم عددا من نماذج السيارات

للمواطنين الذين يريدون الاستفادة من المبادرة.





واحتوى المعرض على ثماني سيارات "ملاكي" وهي كالتالي :

فيات من الطراز DOBLO

نيسان من طرازي SUNNY ، SENTRA

هيونداي طرازي ELENTRA HD، ACCENT

السيارة LADA GRANTA

السيارة BYD F3

شيفروليه من طرازي OPTRA ، N300





جدير بالذكر أنه كان قد افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الإثنين المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع علي خطط وبرامج الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة في إطار المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى برامج التمويل والتسهيلات المتعددة المتاحة للمواطنين، والتعريف بجوانب المبادرة وعوائدها المالية والاقتصادية والبيئية، وما قامت به الدولة من بنية أساسية متكاملة لمنظومة خدمة السيارات التي تعمل بالغاز.





وكان قد تفقد الرئيس الجناح الحكومي الذي ضم وزارات التجارة والصناعةً، المالية، الإنتاج الحربي، البترول، التنمية المحلية، البيئة، الداخلية، النقل، بالإضافة إلي البنك المركزي والهيئة العربية للتصنيع.





كما تفقد أيضا الرئيس أجنحة كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في هذا المجال، حيث اطلع سيادته علي احدث النماذج والطرازات للمركبات التي تعمل بالغاز أو تلك المعدلة، وكذلك الحلول المتكاملة لعملية تموين المركبات بالغاز وآخر التطورات في تلك الصناعة.





وبدأ أمس التقديم الفعلي لإحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي وتخريد القديمة في منطقة الكيلو 10 ونصف بطريق الاسكندرية الصحراوي .



