بعد قرار الإحلال .. أكثر 10 سيارات محلية مبيعًا في مصر خلال 2020



بعد البدء في تنفيذ قرار إحلال السيارات القديمة بأخرى تعمل بالطاقة النظيفة اتجهت أنظار المصريين إلى السيارات المحلية بصفتها البديل المطروح الآن في عمليات الإحلال الممولة من الجهات المعنية بهذا الشأن في مصر.





و في هذا السياق نستعرض أكثر السيارات المحليه مبيعًا في مصر لعام 2020 .



أعلن تقرير الأميك في مصر عن أكثر السيارات المحلية مبيعًا في مصر لعام 2020 ، مشيرا الي حدوث انخفاض في إجمالي إنتاج السيارات الملاكي في مصر خلال 2020 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 .





وتراجعت المبيعات بقيمة 7% و تم انتاج 39.104 ألف مركبة ملاكي في مصر في 2020 مقارنة بعدد 41.856 ألف سيارة ملاكي في 2019 بتراجع ملحوظ .





ترتيب مبيعات السيارات المحلية في مصر 2020 :



10- جيلي gelly بعدد 35 سيارة.







1- نيسان nissan بعدد 12.727 سيارة2- شيري chery بعدد 8688 سيارة3- هيونداي hundai بعدد 5485 سيارة4- شيفروليه chevrolet بعدد 5080 سيارة5- بي واي دي byd بعدد 3649 سيارة6- لادا lada بعدد 1960 سيارة7- تويوتا toyota بعدد 746 سيارة8- جيب jeep بعدد 557 سيارة9- كيا kia بعدد 177 سيارة