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سيارات

بعد قرار الإحلال .. أكثر 10 سيارات محلية مبيعًا في مصر خلال 2020

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:40 م
شيري اريزو chery
شيري اريزو chery arrizo 5
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اشرف عطية
بعد البدء في تنفيذ قرار إحلال السيارات القديمة بأخرى تعمل بالطاقة النظيفة اتجهت أنظار المصريين إلى السيارات المحلية بصفتها البديل المطروح الآن في عمليات الإحلال الممولة من الجهات المعنية بهذا الشأن في مصر.

و في هذا السياق نستعرض أكثر السيارات المحليه مبيعًا في مصر لعام 2020 .

 أعلن تقرير الأميك في مصر عن أكثر السيارات المحلية مبيعًا في مصر لعام 2020 ، مشيرا الي حدوث انخفاض في إجمالي إنتاج السيارات الملاكي في مصر خلال 2020 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 .

وتراجعت المبيعات بقيمة 7% و تم انتاج 39.104 ألف مركبة ملاكي في مصر في 2020 مقارنة بعدد 41.856 ألف سيارة ملاكي في 2019 بتراجع ملحوظ .

ترتيب مبيعات السيارات المحلية في مصر 2020 :

1- نيسان nissan بعدد 12.727 سيارة

2- شيري chery بعدد 8688 سيارة

3- هيونداي hundai بعدد 5485 سيارة

4- شيفروليه chevrolet بعدد 5080 سيارة

5- بي واي دي byd بعدد 3649 سيارة

6- لادا lada بعدد 1960 سيارة

7- تويوتا toyota بعدد 746 سيارة

8- جيب jeep بعدد 557 سيارة

9- كيا kia بعدد 177 سيارة

10- جيلي gelly بعدد 35 سيارة.

بعد قرار الإحلال .. أكثر 10 سيارات محلية مبيعًا في مصر خلال 2020
بعد قرار الإحلال .. أكثر 10 سيارات محلية مبيعًا في مصر خلال 2020
بعد قرار الإحلال .. أكثر 10 سيارات محلية مبيعًا في مصر خلال 2020
بعد قرار الإحلال .. أكثر 10 سيارات محلية مبيعًا في مصر خلال 2020
بعد قرار الإحلال .. أكثر 10 سيارات محلية مبيعًا في مصر خلال 2020
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