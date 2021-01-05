بفائدة 3%.. متحدث الصناعة: مبادرة الإحلال والتجديد مستمرة 3 سنوات والتقسيم من 5 لـ 10 سنوات

قال ياسر جابر المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والصناعة إن المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، يقدم من خلال مبادرته تقسيط علي السيارات الجديدة تصل إلي 10 سنوات بفائدة لا تتعدى 3%.





وأضاف جابر في تصريحات خاصة لـ صدي البلد أن السيارات القديمة التي مر على صنعها 20 عاما، تعتبر هي مقدمة السيارة الجديدة، كما أن المبادرة مدتها 3 سنوات لاستفادة اكبر قدر من المواطنين بها .





وأوضح جابر أن المبادرة تضم أكثر من 30 شركة لصناعة السيارات بمختلف فئاتها الملاكي والاجرة والاتوبيسات ، والانضمام للمبادرة الدخول الي الموقع الرسمي لها www.gogreenmasr.com واتباع الخطوات، وتابع جابر أن الفئات العمرية المستفيدة من هذه المبادرة لابد وأن يكون السن من 21 الي 55 عام .





كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح أمس المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع علي خطط وبرامج الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة في إطار المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى برامج التمويل والتسهيلات المتعددة المتاحة للمواطنين، والتعريف بجوانب المبادرة وعوائدها المالية والاقتصادية والبيئية، وما قامت به الدولة من بنية أساسية متكاملة لمنظومة خدمة السيارات التي تعمل بالغاز.





تفقد الرئيس السيسي الجناح الحكومي الذي ضم وزارات التجارة والصناعةً، المالية، الإنتاج الحربي، البترول، التنمية المحلية، البيئة، الداخلية، النقل، بالإضافة إلي البنك المركزي والهيئة العربية للتصنيع.



