محافظ أسوان يستجيب لأهالى الخزان شرق.. حلول جذرية لمشكلة تراكم المياه ورفع كفاءة مزلقان بهاريف

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماع مع مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي والري والهيئة العامة للطرق والكبارى ، بجانب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لسرعة التدخل من أجل إنهاء مشكلة تراكم المياه بمنطقة الخزان شرق والتى تؤرق المقيمين فيها ، وأيضًا المبانى الخدمية، حيث يأتي ذلك في إطار التلاحم مع المشاكل والمطالب الجماهيرية التى ترسل من المواطنين عبر الواتس آب وغيرها من وسائل التواصل للمحافظ.





وقد أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بسرعة التعامل الفورى مع المشكلة من خلال شفط وسحب تراكمات المياه مع دراسة أسبابها ونوعها لوضع حل جذرى لها مع تحديد الجهة المسئولة بهذه الدراسة وتوفير إعتماد مالى للحلول الفنية ، مؤكدًا على أننا لا نعمل في جزر منعزلة وأن تكون المسئولية مشتركة مع تنفيذ المهام والأعمال المطلوبة بروح الفريق الواحد بين كافة الجهات الواقعة في المحافظة.





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وفى سياق أخر وبناءًا على شكاوى أهالى أبو الريش للمحافظ أثناء زيارته للقرية منذ أيام كلف أشرف عطية بقيام لجنة ميدانية من الجهات المختصة لمزلقان بهاريف بقرية أبو الريش للوقوف على جميع شبكات البنية التحتية لبدء تنفيذ وضع بلاطات خرسانية وإعادة تأهيل أرضيات المزلقان والمداخل الخاصة به للحد من الحوادث المرورية المتكررة عليه.





هذا بالإضافة إلى تنفيذ التوجيهات الأخرى الخاصة بالإسراع في مشروع الصرف الصحى وإحلال وتجديد شبكات ومحطات مياه الشرب وغيرها من المطالب.





وشدد على أنه سيتم عقد إجتماع الأسبوع القادم لمتابعة ما تم تنفيذه على أرض الواقع من تكليفات تحقق مطالب وإجتياجات المواطنين ، مع قيام المسئولين في الجهات المختلفة بعرض أى معوقات على المحافظ شخصيًا لسرعة إيجاد الحلول المناسبة لها مما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى .