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رياضة

تعليق موسيماني بعد لقاء سونيديب: حققنا نتيجة جيدة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:57 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم  بالأهلي أن الفريق حقق نتيجة جيدة بالفوز على سونيديب بطل النيجر برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا. 

وقال موسيماني في تصريحاته بعد المباراة: «حققنا نتيجة جيدة واكتسبنا مشاركة بعض اللاعبين العائدين من الإصابات مثل سعد سمير، بالإضافة إلى عودة بعض المصابين بكورونا التي حرمتنا من لاعبين كثيرين خلال الفترة الماضية».

وأضاف: «تغيير طريقة اللعب بسبب ظروف الغيابات واللاعبين المتاحين، وليس لأي سبب آخر، نقوم بالتبديل بين طرق اللعب لكي تناسب اللاعبين المتاحين في قائمة كل مباراة، وكذلك وفقًا للمنافس الذي يواجهنا سواء محليا أو إفريقيا».

وفيما يتعلق بمشاركة الأهلي فى كأس العالم للأندية قال موسيماني: «كل شخص له حلم في عمله وله طموحات يبحث عن تحقيقها.. وأي مدرب وفريق لديه حلم تحقيق كأس العالم للأندية، لكن واقعيًّا صعب أن أتحدث بهذه الصيغة، وكل ما نبحث عنه الآن هو تمثيل مشرف لإفريقيا في كأس العالم، وأن يظهر الأهلي بما يستحقه من مكانة في هذه البطولة».

وأضاف: «أعد الجماهير بالمنافسة على تحقيق لقب السوبر المحلي والسوبر الإفريقي لكي تكتمل الخماسية للأهلي هذا الموسم». 

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