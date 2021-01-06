حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 6 - 1 - 2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج و حظك اليوم وكشفت خبيرة الأبراج جاكلين عفيفي عن أبرز توقعات الأبراج ليوم الأربعاء الموافق 6-1-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.





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برج الحمل مهنيًا: ان المربع الفلكي بين القمر من الميزان والشمس من الجدي يجعلك قلقًا قليلًا إزاء صفقة مالية أو ارتباط مهني، لكنك تدرك بينك وبين نفسك أنك قادر على التغلب على ذلك. عاطفيًا: تخسر الرهان مع الشريك، لكن عليك التريث ثم انتظار عبور العاصفة لتنهض مجددًا وتنطلق نحو الأفضل. صحيًا: كن عنيدًا ومتشبثًا بكل ما يعود عليك بالفائدة صحيًا، وبرهن للجميع حسن قراراتك.





برج الثور

مهنيًا: يكون يومًا سريع النمّط ويفسح لك في المجال لاقتناص الفرص، ويحالفك الحظ بأرباح أو بمكاسب جيّدة أو التوّصل الى عقد معاهدة تحلم بها. عاطفيًا: تعيش قصة عاطفية رائعة وتتمتع بأوقاتك مع الشريك، وتقع تحت سحر أمر مفاجئ ينسيك ما حولك من هموم ومشكلات وقلق. صحيًا: حاول أن تنام على فراش صحي ووسادة مريحة لئلا تعرّض نفسك لآلام في الظهر والعنق.





برج الجوزاء

مهنيًا: وجود القمر في برج الميزان الهوائي الصديق يطالك مباشرة، ويعني إعادة النظر في بعض الاعتبارات أو الإنجازات، أو تغييرًا في صورتك ومظهرك.

عاطفيًا: لا تجعل من نفسك شخصية لا يمكن فهمها، بهذه الطريقة لن تجد أي فرصة للدخول في علاقات عاطفية جادة أبدًا.

صحيًا: التخلص تمامًا من تأثير المرض يحتاج منك إلى الكثير من الوقت، لكن الأمر يستحق العناء المبذول من أجله لأنك ستتخلص من أمر كان يسبب لك الكثير من الأرق.





برج السرطان

مهنيًا: تزهو مواهبك وتشرق، ويكتشف لديك أحد الأشخاص المعنيين ميزة أو قدرة لم يكن أحد حتى أنت على علم بها.

عاطفيًا: يرافقك الحظ في وضعك العاطفي، وتطل على يوم سعيد، تمضي معظم ساعاته قرب الحبيب وتتبادلان أصدق المشاعر.

صحيًا: الاعتدال هو أفضل الحلول، لذا كن معتدلًا في كمية الطعام التي تتناولها يوميًا.





برج الاسد

مهنيًا: أجواء مهنية واعدة، وبانتظارك المزيد من الفرص المهمة التي تقدم لك عددًا من المشاريع الكبيرة التي تطمح إلى تنفيذها.

عاطفيًا: الشريك على علاقة مباشرة بما يدور في بالك، فصارحه اليوم قبل الغد بحقيقة نياتك قبل فوات الأوان.

صحيًا: العصبية والتهور الزائدان ليسا في مصلحتك الصحية، والهدوء هو مفتاح الحل لكل الأمور.





برج العذراء

مهنيًا: قد تعاني بعض المشاكل الصحية، الأمر الذي يتطلب منك أخذ قسط من الراحة والاسترخاء، حتى يمكنك استعادة نشاطك مرة أخرى.

عاطفيًا: تبحث شؤونًا حساسة تتعلق بالشريك، فحاول أن تلاطفه وتليّن طباعك معه، وسايره إلى أقصى حد لكي تكسبه.

صحيًا: إيلاء العمل الاهتمام اللازم وممارسة الرياضة إلى جانبه أمر إيجابي بالنسبة إلى الصحة.





برج الميزان

مهنيًا: تهتم بمشاريع مشتركة مع بعض الجهات، وتوظف حيويتك بشكل فعال جدًا، وتروّج عملك بنجاح وتخترق صفوف المنافسة بقوة.

عاطفيًا: ربما تبتعد عن الحبيب وتخف جذوة عواطفك وتختار طريقا جديدًا لتأمين مستقبلك العاطفي، ما يولد بعض التفاؤل على هذا الصعيد.

صحيًا: حاول تطبيق الإرشادات الطبية المطلوبة منك بعد خضوعك لعملية ربط المعدة لتكون في أفضل حالاتك الصحية





برج العقرب

مهنيًا: تتبدّد الغيوم التي عكرت عليك نجاحك في السابق وقللت من دخلك المادي، بعمل منسجم مع طموحك يحسّن ظروفك المهنية ويجعلك أكثر تفاؤلًا بمستقبل جيد.

عاطفيًا: تعيش مشاعر دافئة وأحاسيس رقيقة مع الحبيب تجعلك تحلق في سماء الحب، وتطلق أفكارًا جديدة تلاقي الترحيب من قبل الشريك.

صحيًا: تميل إلى الترفيه والخروج في سهرات مع الأصدقاء، هذا مفيد للوضع الصحي.





برج القوس

مهنيًا: تبدي انفتاحًا على بعض الأوساط، وتعقد صداقات جديدة، كذلك بانتظارك نجاح واشراق، وتتمتع بحظوظ كبيرة ويجب الاستفادة من الوقت.

عاطفيًا: راع ظروف الحبيب الحالية ولا تكن كثير التطلّب، وحاول أن تجعله يشعر بالانجذاب نحوك لكي تتمكن من معرفة ما يزعجه.

صحيًا: استفد قدر الإمكان من أوقات فراغك وحاول القيام بمشاريع أو نشاطات ترفيهية.





برج الجدي مهنيًا: تكون اتصالاتك سهلة، وتقييمك للأوضاع صحيحا إلا أن المطلوب منك هو ضبط الأعصاب وعدم الانفعال. عاطفيًا: يفاجئك الشريك العاطفي بتصوّر بعض الفرص والأفكار للخروج معًا، شجعه وبادر. صحيًا: حدد أولوياتك المهمة، وأترك مجالًا مرنًا من الوقت لبعض الطوارئ أو للراحة، فأنت تشكو من العمل وإرهاقه ومشاكله.





برج الدلو مهنيًا: يوم مثمر يخفف الوطأة ويجعل اللقاءات والتفاهمات محتملة، وتتوضح أمور وتسوّي وضعًا ماضيًا، لكنك تبدو مضغوطًا وغير قادر على ضبط الإيقاع. عاطفيًا: يتحدث هذا اليوم عن وضع عاطفي ملائم لإعادة النظر في استمرارية عدم ارتباطك في القريب العاجل. صحيًا: لا تضعف أمام المشكلات المهنية والعاطفية لئلا تؤثر سلبًا في وضعك الصحي.



