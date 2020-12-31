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مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، "في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 31 ديسمبر، فإن ذلك يعني أنك ملهم وتتمتع بالذكاء.. لديك حب للمعرفة والتطور، وتهتم بمصالح الآخرين".

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وأضافت عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، أن "مواليد يوم 31 ديسمبر يميلون للانعزال قليلا".

قدمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 31 ديسمبر، قائلة "عام ٢٠٢١ يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في أحيان كثيرة على حل مشاكلك. إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة".


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