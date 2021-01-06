في عيد ميلاد نجوى فؤاد.. قصة ضربها من حرس الرئيس جمال عبد الناصر

تحتفل الفنانة نجوى فواد، اليوم الأربعاء ، 6 يناير، بعيد ميلادها الـ77، إذ ولدت في مثله عام 1943، وتعد واحدة من أهم الراقصات الشرقيات فى مصر، وقد قامت بالرقص فى كبرى المناسبات المصرية.





تصنف نجوى فؤاد، ضمن أهم الراقصات الشرقيات في تاريخ السينما المصرية، فعلى إيقاع أشهر أغانى نجوم الزمن الجميل قدمت النجمة الكبيرة نجوى فؤاد أروع الاستعراضات ونهج جديد من الرقص الشرقي.





نجوى فؤاد، هى إحدى النجمات اللاتي قدمن عديد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى ذاكرة السينما المصرية.



