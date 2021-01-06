يضعف الجهاز المناعي.. أستاذ حساسية: التدخين يؤدي لدخول كورونا والسل والالتهاب الرئوي جسم الإنسان

قال الدكتور طه عبد الحميد، أستاذ الصدر والحساسية، إن التدخين أضراره منتشرة بجميع أعضاء الجسم، مشيرا إلى أن من الممكن أن يؤثر فى البنكرياس وحدوث مرض السكر، بالإضافة إلى حدوث عقم للسيدات والرجال، حيث أنها تؤثر على الجهاز التناسلي.





وأضاف "عبد الحميد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن النيكوتين يسبب تصلب فى شرايين القلب والجسم، وبالتالي يعرض المريض لارتفاع فى ضغط الدم والتضخم فى عضلة القلب.





وتابع أنه يؤثر على الرئة مسببا نزلات شعبية والتهابات، بالإضافة إلى تسببه بمرض سرطان الرئة بنسبة 90% عند الرجال، و80% عند النساء.





وأكد أن التدخين يسبب إحباط للخلايا الملتهبة بالرئة والتى تعتبر الغرض المحورى للجهاز المناعى للجسم، متابعا أنه يؤدي لدخول كورونا والسل والالتهاب الرئوي.



